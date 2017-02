LG brevetto: in arrivo uno smartphone con display pieghevole 180 gradi

LG Electronics al pari delle dirette concorrenti nel ramo della tecnologia concentra i propri sforzi e le proprie risorse finanziarie in un processo di ricerca e sviluppo volutamente introdotto al fine di garantire dispositivi e tecnologie al passo con i tempi.

Accanto a Samsung e Xiaomi si colloca quindi il lavoro della sudcoreana ora intenzionata a portare alle luce le proprie idee sui nuovi smartphone pieghevoli. L’azienda sta proponendo alcuni disegni di brevetto a dir poco interessanti che sebbene non abbiano certo la pretesa sulla loro futura applicabilità, trattandosi di fatto di pure proprietà intellettuali, evidenziano il fatto che la società sta muovendo in una direzione ben precisa, che entro l’anno potrebbe divenire il trend evolutivo cui concorrono le major society del settore.

Il nuovo brevetto LG siglato presso l’ufficio statunitense dell’USPTO ed identificato come US D777,713 è stato pubblicato lo scorso 31 Gennaio 2017 in relazione ad un potenziale sistema di telefonia mobile dotato di display unico che non solo copre la parte anteriore del profilo ma abbraccia anche il lato posteriore curvandosi di 180 gradi verso l’esterno.

In questo frangente la domanda sorge spontanea: “Ma ci saranno i pulsanti di accensione/spegnimento ed il rocker del volume?”. Assolutamente no. Non vi è alcun pulsante se non un unico sistema fisico in posizione centrale lungo il bordo inferiore del profilo anteriore che potrebbe in questo caso corrispondere al tasto Home o anche alla fotocamera o al sensore per la scansione delle impronte digitali.

Al momento il disegno non contribuisce a chiarire le idee su un potenziale funzionamento del device ma si conferma come nuovo sistema innovativo per la fruizione dei contenuti su smartphone.

In attesa di ulteriori informazioni non ci si può fare a meno di chiedersi come il panorama dei dispositivi mobili cambierà nel corso dei prossimi mesi, dopo che Samsung ha in primis annunciato la prima comparsa dei sample entro la fine di questo 2017.

E voi che cosa ne pensate in merito a questo nuovo trend? Vi piacciono gli smartphone LG pighevoli e tutte le altre soluzioni presentate sotto forma di brevetto nel periodo? A voi tutte le considerazioni del caso.

