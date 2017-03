LG G4 e LG V10 riceveranno l’aggiornamento a Nougat

La casa sud coreana ha da poco presentato al mondo durante il MWC 2017, il suo nuovo top di gamma LG G6. Di certo però non ha voluto abbandonare i fedeli clienti, ovvero i possessori di LG G4 e LG V10, promettendo un aggiornamento del sistema operativo.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, precedentemente la casa coreana aveva deciso di non apportare alcun tipo di aggiornamento sul sistema operativo. Ma sembra proprio che LG abbia cambiato idea, e si sia decisa portare sui suoi due smartphone prodotti nel 2015, l’ultima versione di Android, ovvero Nougat.

Cos’è che ha fatto cambiare idea ad LG? La risposta è che è merito dei clienti. Sì, proprio così, difatti l’azienda ha espresso il “rispetto dei diritti di scelta dei consumatori“, dopo aver ricevuto molte lamentele di quest’ultimi riguardo all’aggiornamento del OS. Come dicevamo prima, non era previsto alcun aggiornamento a Nougat per G4 e V10, ma questo cambio d’idea e di strategia della casa sud coreana, non può far altro che piacere ai suoi clienti e anche a noi.

Per quanto riguarda l’arrivo dell’aggiornamento, non abbiamo delle date precise, ma almeno nel mercato sud coreano, dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2017 per V10 e per G4 invece durante il Q3 2017. Bisognerà ancora pazientare un po’ dunque, ma per Nougat sicuramente ne varrà la pena.