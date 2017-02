LG G6: batteria potenziata ed impermeabilità tra le specifiche tecniche

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale del nuovo LG G6. Il rivale del futuro Galaxy S8 verrà svelato, in via ufficiale, a fine febbraio durante l’annuale edizione del Mobile World Congress di Barcellona per poi arrivare sul mercato già a marzo. In queste ore, la scheda tecnica del nuovo LG G6 si fa sempre più definita con nuove indiscrezioni che confermano alcune delle principali specifiche.

Iniziamo dalla batteria integrata. Come confermato da un dirigente di LG, il nuovo top di gamma LG G6 potrà contare su di una batteria da “almeno 3.200 mAh” registrando quindi un upgrade, rispetto ai 2.800 mAh di LG G5, ben superiore al 10%. Per ora il dato preciso non è ancora noto ma appare certo che il nuovo top di gamma di casa LG potrà contare su di un netto upgrade per quanto riguarda l’autonoma.

Come noto, il nuovo LG G6 non avrà il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 835 (esclusiva di Samsung sino alla primavera inoltrata) ma arriverà sul mercato con lo Snapdragon 821, evoluzione diretta dell’820 che troviamo sotto la scocca del G5. Lo Snapdragon 821 è il SoC utilizzato dai Pixel di Google e dal OnePlus 3T, i principali smartphone Android del secondo semestre del 2016 e, rispetto all’820, garantisce performance migliori e consumi energetici ridotti. Quest’aspetto, combinato ad un upgrade della batteria del 15-20% garantirà una autonomia di ottimo livello al nuovo LG G6.

LG, provando a sfruttare al massimo il caso mediatico legato ai problemi di surriscaldamento del Note 7 di Samsung, metterà in evidenza, al momento della presentazione del suo nuovo smartphone, la presenza di un sistema di heat pipe studiato per minimizzare le temperature d’esercizio e, quindi, scongiurare casi di surriscaldamento.

LG G6: queste le specifiche tecniche

Il top di gamma di casa LG, inoltre, abbandonerà il design modulare, un esperimento praticamente fallito con LG G5 per adottare una scocca unibody. Tra le specifiche tecniche del nuovo LG G6 ci sarà anche la certificazione di impermeabilità ad acqua e polvere, un plus importante che porrà lo smartphone di LG in linea con i più recenti top di gamma Android.

Leggi anche: Samsung Galaxy S8+: un display da 6.2 pollici per conquistare il mercato

A completare le specifiche tecniche tecniche del nuovo LG G6 troveremo 6 GB di memoria RAM, almeno 64 GB di storage, espandibili tramite microSD, un comparto multimediale con inediti sensori per le fotocamere ed il nuovo sistema operativo Android Nougat. Ulteriori dettagli sul progetto LG G6 emergeranno, senza alcun dubbio, nel corso dei prossimi giorni. L’appuntamento con il nuovo top di gamma coreano è fissato per il Mobile World Congress 2017.