LG G6 con display Full Vision: pura multimedialità

Il nuovo top di gamma che LG Electronics ospiterà sul palco espositivo del Mobile World Congress 2017 di Barcellona il prossimo 26 Febbraio 2017 riporterà in dotazione l’ultima revisione dell’interfaccia grafica utente fornita dalle personalizzazioni UX 6.0.

Quanto emerge dal nuovo video teaser è piuttosto interessante e pone a margine il nuovo display Full Vision con diagonale da 5.7 pollici. Si tratta di un pannello che con LG G6 segnerà l’alba di un nuovo concetto di multimedialità. Forte di un sistema con tecnologia LCD si caratterizza infatti per la sua risoluzione d’uscita QHD+ che sviluppa 2880×1440 pixel con una densità di punto pari a 564ppi su aspect ratio 18:9.

La dicitura “Full Vision” non rappresenta dunque una particolare tecnologia, bensì un nome commerciale scelto dalla stessa casa madre per identificare il nuovo form factory che offre con l’ultima revisione del prodotto uno spazio di contatto decisamente molto più ampio rispetto al predecessore. La percentuale di spazio occupata sul frontale dallo schermo rappresenterà pertanto un alto indice screen-to-body.

In questo contesto si inserirà quella che sarà la nuova UI LG per l’interfaccia proprietaria UX 6.0 che sarà caratterizzata da tre aspetti fondamentali. Il primo sarà incentrato sul miglioramento dell’esplorazione web, il secondo per la visione dei contenuti ed il terzo da dedicarsi alla gestione del multitasking. Di fatto il fattore di forma in 18:9 aiuta in questo caso a massimizzare la navigazione online e la visualizzazione dei contenuti multimediali garantendo la visualizzazione di più informazioni sulla stessa pagina.

LG G6 sarà caratterizzato anche da un particolare comparto audio che garantirà un’esperienza in alta fedeltà da accorparsi ai nuovi sistemi di visualizzazione che realizzeranno il perfetto compagno della multimedialità. La presentazione ufficiale ci aspetta al prossimo MWC 2017. Non mancate all’appuntamento.

