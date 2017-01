LG G6 potrebbe integrare Google Assistant

LG Electronics presenterà il suo futuro top di gamma del segmento smartphone nel contesto del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, in programma per il prossimo 26 Febbraio. Il device sarà caratterizzato da una serie di novità interessanti già visti nel corso di queste ultime settimane e cui si aggiungono ora ulteriori indiscrezioni che vogliono implementazioni interessanti.

Pare che, secondo voci, LG G6 sia destinato ad ospitare un nuovo assistente vocale digitale basato sul concetto di Intelligenza Artificiale e diretto concorrente del nuovo platform Bixby che Samsung ha previsto con l’arrivo sul mercato dei suoi Galaxy S8. La testata coreana BusinessKorea ha analizzato la questione ponendo al centro in essere il fatto che LG stia collaborando attivamente con gli sviluppatori Google ed Amazon per l’implementazione delle loro tecnologie digitali IA di ultima generazione.

Entrando nel dettaglio si scopre che LG G6 sarà il primo dispositivo di terze parti a poter contare sul supporto software alle piattaforme Google Assistant prese in esame al momento della presentazione dei Pixel Phone.

Allo stesso modo la casa sudcoreana prevederà una loro implementazione anche nel segmento degli indossabili di prossima generazione, realizzando un ecosistema dinamico per la gestione degli impegni ed al passo con i tempi. Funzioni che, per gli smartwatch, arriveranno all’atto della presentazione ufficiale di Android Wear 2.0.

Allo stesso tempo, come riferito dalla fonte, la società sudcoreana potrebbe decidere di porre in essere una ulteriore implementazione vista nella possibilità di contare sui sistemi intelligenti forniti da Amazon per Alexa ai fini del controllo delle apparecchiature IoT (Internet of Things). Una tecnologia che la stessa LG ha deciso di implementare all’interno della sua gamma di elettrodomestici portati all’attenzione dei giornalisti al CES 2017 di Las Vegas.

Ovviamente, almeno per il momento, si parla di pure e semplici indiscrezioni verso le quali la diretta interessata non si è ancora pronunciata contro o a favore. Maggiori dettagli verranno forniti in sede di MWC 2017 e nel corso delle settimane che precedono l’evento.

