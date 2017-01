LG G6: ecco la data della presentazione ufficiale

Il 2017 sarà un grande anno per il mondo degli smartphone, le compagnie più prestigiose stanno affilando le armi per darsi battaglia a suon di dispositivi sempre più sofisticati. LG negli ultimi anni ha raccolto ottimi risultati con G4 e G5, gli ultimi topo di gamma, gli appassionati di tutto il mondo non vedono l’ora di avere tra le mani il nuovissimo LG G6.

L’attesa è finita, finalmente c’è chiarezza circa la data della presentazione ufficiale. Si tratta di un dispositivo sul quale l’azienda coreana punta molto, considerando che sarà la punta di diamante di tutto il comparto smartphone. Attese così grandi spesso possono portare delusioni, ma stando ai dettagli trapelati il dispositivo dovrebbe dimostrarsi all’altezza delle aspettative. Scopriamo insieme quando verrà presentato questo device.

E’ arrivato il momento di LG G6

Appuntamento a Barcellona, dove il 26 febbraio si terrà il Mobile World Congress, in questa occasione il pubblico potrà finalmente conoscere da vicino LG G6. Fissata la data, fissato anche l’orario, mezzogiorno in punto (ore italiane).

L’evento è accompagnato dal claim “See more, play more”, tutto è pronto per il nuovo top di gamma che presenterà un display molto interessante: 5.7 pollici con risoluzione da 2880 x 1440 pixel.

LEGGI ANCHE LG G6: batteria a prova di bomba per il nuovo top di gamma

Corpo interamente in metallo, anche se non è esclusa la presenza del vetro. Due certezze: la prima è rappresentata dall’abbandono della tecnologia modulare, aspetto che aveva contraddistinto il G5, questa idea non è stata apprezzata quanto sperava l’azienda.

Secondo elemento di sicuro interesse è l’impermeabilità. Con tutta probabilità, il cuore del device sarà uno Snapdragon 835 con processore octa corte da 2.2. Caratteristiche di primo livello, sale l’hype per il nuovo top di gamma firmato LG.