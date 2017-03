LG G6: le nuove caratteristiche in video

La sudcoreana LG Electronics ha annunciato il suo ultimo smartphone nel fine settimana, all’interno della Fiera Internazionale delle tecnologia Mobile di Barcellona. La nuova generazione LG G6 segna un distacco con il passato della modularità ed introduce invece linee sottili ed eleganti, accompagnate ora da un form factory completamente ridisegnato a favore di una superficie visiva più ampia ed interattiva.

La compagnia ha appena pubblicato un nuovo video su Youtube, ove vengono messi in risalto alcuni dei cambiamenti più importanti introdotti da questa nuova generazione di prodotti. Nello specifico, quest’anno, l’azienda ha abbandonato l’approccio fotografico per le soluzioni miste da 16-8 Megapixel per rifarsi ad un’idea che tenga conto di due sensori da 13 Megapixel, uno con ottica grandangolare ed uno standard.

In aggiunta ai nuovi sistemi hardware per il comparto multimedia di LG G6 la società ha previsto anche una modalità chiamata “Camera Square”, la quale consente di ottenere scatti perfettamente quadrati, già pronti per Instagram, ma non solo per questo.

Infatti, la scelta di portare a questa nuova modalità si deve soprattutto al fatto che l’aspect ratio del display ha abbandonato il classico approccio 16:9 per offrire ora un fattore di forma 18:9, appositamente studiato per ottimizzare l’immagine e garantire una visualizzazione più ampia su contenuti video ed in navigazione, oltre che per i documenti.

Nel video che segue si da inoltre ampio spazio al fattore di impermeabilizzazione che, al pari di soluzioni top di gamma concorrenti come S7 ed S7 Edge, consente di utilizzare il terminale anche dopo essere stato esposto all’acqua per un tempo non superiore ai 30 minuti e ad una profondità massima di 1,5 metri, così come sancito dagli standard di Certificazione Internazionali IP68.

Per LG G6, alcun fonti hanno indicato una sua potenziale commercializzazione in Corea del Sud a partire già dalla prossima settimana, sebbene l’informazione debba ancora essere verificata. Ad ogni modo non si dovrà attendere poi molto per mettere le mani sul nuovo flagship killer sudcoreano. Vi lasciamo, quindi, con il video di cui vi parlavamo sopra. Che ne pensate del nuovo smartphone? A voi tutte le considerazioni del caso, in attesa dei primi hands-on.

