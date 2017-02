LG G6 e LG G5: confronto display in foto leaked

Mancano ormai pochi giorni al 26 Febbraio, data in cui LG mostrerà al mondo durante il MWC 2017 il suo nuovo gioiello top di gamma LG G6, ma la curiosità è un qualcosa di insaziabile e pertanto continuano ad emergere nuove foto del dispositivo prodotto dalla casa Sud Coreana.

Questa volta abbiamo l’opportunità di carpire le differenze principali tra il display di LG G6 ed il G5, ed è subito chiaro che lo schermo del G6 è più ampio e lungo raggiungendo 5.7 pollici, comparati ai 5.3 pollici del suo predecessore.

La differenza sostanziale deriva dal fatto che le cornici di LG G6 sono chiaramente più piccole mettendole a confronto con quelle del G5, ma fino ad oggi non avevamo una chiara visione di come il nuovo display da 18:9, chiamato Univisium, avrebbe avuto impatto sul design del terminale.

Oltre questa particolare differenza, la foto non rivela nuove particolarità riguardanti il G6, infatti come potete vedere i vari sensori come quello di prossimità e della fotocamera si trovano sempre sopra. Sotto invece scompare il logo LG, il quale potrebbe essere installato sul retro del dispositivo oppure semplicemente, dato che si tratta di un prototipo, essere nuovamente disposto sul fronte in basso come Lg G5.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate delle differenze maggiori tra il display di LG G6 e il G5?