LG G6: nuove interessanti informazioni sulla fotocamera

Ormai mancano pochi giorni dall’annuncio ufficiale di LG G6, e per far accrescere la curiosità su questo prodotto, l’azienda rilascia alcuni video su Youtube mostrando così le capacità della nuova fotocamera montata sul dispositivo.

Siamo rimasti felicemente sorpresi di queste novità, le funzionalità di questa fotocamera sono sicuramente qualcosa di straordinario. Grazie all’ottima fotocamera da 13 MP “wide-angle”, sappiamo già che LG G6 riesce a scattare delle foto di alta qualità, ma non avevamo pensato ad un qualcosa del genere.

A quanto pare, come ci testimonia questo video, LG G6 sarebbe capace di effettuare delle foto con lo schermo diviso in due “quadrati” per avere una preview in basso nel momento in cui immortaleremo la foto, mentre sopra continueremo ad avere il soggetto in movimento.

Questa funzione sarà un piacere agli occhi di chi utilizza Instagram e, ormai anche Facebook e WhatsApp, per le storie o per semplicemente fare un upload senza bisogno di ritagli ed effetti particolari.

Oltre a questa funzione, la casa Sud Coreana ci mostra anche la capacità di scattare foto con un angolo molto ampio, con un altro video che vi lascerà assolutamente senza parole:

Grazie al sensore posteriore con angolo ampio, LG afferma che LG G6 vi permetterà una “cattura ampia per preservare i momenti più preziosi“.

Forse potrebbe interessarti: LG G6: tra le specifiche anche una doppia fotocamera posteriore da 13 Megapixel

Abbiamo trovato queste capacità della fotocamera LG eccezionale, e voi cosa ne pensate? Vi piacciono queste funzionalità o le trovate inutili? Fatecelo sapere!