LG G6: nuovi render ne anticipano il design

Secondo quanto appreso nel corso di queste ultime ore, LG G6 vedrà la luce in netto anticipo rispetto ad un atteso Samsung Galaxy S8 che, contrariamente a quanto avvenuto nel corso del 2016 con la line-up Galaxy S7, non manifesterà le proprie tecnologie nel corso del prossimo Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal prossimo 25 Febbraio 2017.

Durante il MWC 2016, di fatto, si erano visti affiancati un Galaxy S7 ed un LG G5 portatisi sul mercato a breve distanza l’uno dall’altro, con una loro commercializzazione sul mercato di massa che si era concretizzata, per LG, il 31 Marzo 2016, in ritardo rispetto all”S7. Una situazione che, per questa nuova line-up, sarà destinata a cambiare in favore di un anticipo nello sul merchandising.

Una notizia che, tra l’altro, si accompagna a quelli che sono i nuovi render LG G6 che inquadrano i device sotto una prospettiva che non è dissimile rispetto a quanto visto con LG G5. Di fatto, le immagini immortalano un device che ha molto da condividere, almeno per quello che è il piano puramente estetico, con il predecessore, sebbene non sia chiara l’intenzionalità di procedere ad un’implementazione modulare, non proprio ben accolta dalla clientela.

Si tratta di un device che potrebbe offrire al pubblico una soluzione di visualizzazione 2K su schermo da 5.3 pollici di diagonale e soluzione di potenza in SoC Qualcomm Snapdragon 835 o Snapdragon 821, con affiancati 6GB di memoria RAM ed uno storage system base da 32GB. Lato multimedia, inoltre, è verosimile pensare ad uno shooter posteriore in soluzione Dual-Cam, che si accompagna ad un comparto energetico fornito dalla batteria agli ioni di litio con capacità da 2.800mAh.

L’unica incognita fondamentale, in questo momento, corrisponde proprio all’intenzionalità o meno di procedere ad un’implementazione in moduli, benché in questi mesi la società abbia deciso di mettere definitivamente la parola fine a questo nuovo concept di prodotti. Ne sapremo certamente di più nel corso di queste settimane che anticipano la presentazione dei nuovi device.

Intanto, puoi dare un’occhiata alla nuove immagini ed esprimere la tua personale opinione in merito. Che cosa ne pensi del design modulare e di questo nuovo LG G6 smartphone? Riuscirà a competere con un Galaxy S8 che, sul piano estetico e delle funzioni, promette di offrire il massimo? A te la parola.

