LG G6, nuovi render ne confermano il design, piccola novità in arrivo

Cresce sempre di più l’attesa per quanto concerne il prossimo top di gamma della casa produttrice LG, il G6. Quest’ultimo, sorprendendo un po’ tutti, nelle ultime 24 ore è stato protagonista assoluto di qualche render intrigante in un case equipaggiato di stand e avvolgente più che mai.

Entrando nello specifico, nonostante gli scatti non rivelano più di tanto sulla parte anteriore del prossimo dispositivo di punta del produttore coreano, i render consentono comunque di avere in tal senso conferme sulla fotocamera posteriore e il lettore di impronte.

Pare che la casa produttrice LG abbia preso la decisione di tenersi stretti piccoli dettagli che hanno contraddistinto il tanto discusso G5, smartphone che per via della sua modularità non è riuscito a riscontrare un buon successo da parte dei consumatori, tanto che con il G6 l’azienda al 99% abbandonerà una volta per tutte il progetto e lancerà in commercio un device normale.

LG G6 1 di 2

Grazie ai nuovi render quindi possiamo avere una conferma molto importante, evidenziando che di ufficiale non abbiamo assolutamente niente, che il nuovo G6 per la scocca posteriore si affiderà ad una fotocamera doppia con flash LED doppio e lettore di impronte che quasi sicuramente avrà la funzione di tasto di accensione, andando dunque a riprendere l’estetica del G5.

In conclusione, l’annuncio dell‘LG G6 è atteso all’evento Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio. Quanti di voi lo stanno aspettando? Sopratutto cosa vi aspettate in particolare?