by Giovanni Donato





Da diverse settimane ormai si discute della possibilità che il nuovo top di gamma, Android LG G6, sarà resistente all’acqua, e la conferma è arrivata ufficialmente da LG. Il produttore coreano nelle scorse ore ha infatti divulgato sul suo canale YouTube un filmato – visibile in calce all’articolo – che mette a tacere tutti i dubbi, prima chiamato con il nome di “LG G6: Water Resistant” e ora “LG G6: Pool”.

Il filmato tuttavia non ci da informazioni maggiori, come per esempio il tipo di certificazione. Si presume che comunque possa essere un IPx7, la stessa che abbiamo avuto modo di vedere a bordo dell’iPhone 7 di casa Apple.

Rammentiamo quelle che probabilmente saranno le specifiche che accompagneranno il G6 della compagnia coreana:

Ampio schermo con diagonale da 5.7 pollici in formato 18:9 con una risoluzione pari a 1440 x 2880 pixel;

Fotocamera doppia sul retro;

Scocca completamente in metallo;

Processore Snapdragon 821 di Qualcomm;

Quantitativo di memoria RAM pari a 4GB e ROM di 32GB espandibile via microSD;

Porta di Tipo-C;

Batteria da 3.200 mAh non removibile;

Sistema operativo Android Nougat versione 7.1 con interfaccia personalizzata LG UX 6.0.

Ormai manca davvero pochissimo tempo per scoprire il nuovo LG G6, considerando che l’annuncio al grande pubblico è atteso all’evento di Barcellona Mobile World Congress in programma il 26 febbraio.