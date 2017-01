LG G6: schermo QHD+ e niente design modulare

Nuove indiscrezioni sul futuro top di gamma di LG. Secondo alcune voci apparse oggi sul web, LG G6 potrebbe infatti adottare uno schermo QHD+ con risoluzione 1440 x 2880 pixel. Si tratta dell’ultima tecnologia del colosso sudcoreano per quanto riguarda i display, e che prende il posto del “vecchio” pannello QHD, con risoluzione pari a 1440 x 2560 pixel.

LG G6 potrebbe avere uno schermo QHD+ ma dice addio al design modulare

Il nuovo schermo di LG G6 potrebbe avere una dimensione da 5.7 pollici e una densità di pixel pari a 564 ppi. Il formato dovrebbe invece aver un rapporto da 18:9, studiato appositamente per migliorare l’esperienza d’utilizzo multitasking alla base del nuovo sistema operativo mobile Android 7.0 Nougat. Ciò si traduce nella possibilità di utilizzare due applicazioni in contemporanea, praticamente una a fianco dell’altra.

Il nuovo QHD+ è più luminoso del 10% rispetto al predecessore ma ha ridotto i consumi del 30% e la cornice del device del 20%. Stando a quanto riferito dai piani alti, la società punta moltissimo su questa tecnologia e sono convinti che fisserà un nuovo standard di schermi per i dispositivi mobili.

Importante anche la reattività: lo schermo QHD+ è infatti dotato della tecnologia inTOUCH che incrementa la risposta del display al tocco, rendendola praticamente vicina allo zero.

LG G6: tutto quello che sappiamo finora. Prezzo e caratteristiche

Di seguito, ricordiamo le possibili specifiche tecniche di LG G6. Quelle ufficiali non sono ancora state rivelate da LG. Come già detto, LG G6 potrebbe avere uno schermo da 5.7 pollici con risoluzione QHD+ (1440 x 2880 pixel). Si parla anche di una doppia fotocamera posteriore con obiettivi da 16 megapixel e una frontale da 8

megapixel, mentre il processore dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 830 (o 835) con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ovviamente non mancherà un sensore per le impronte digitali.

LEGGI ANCHE

Snapdragon 835 svelato in un documento: sarà su Galaxy S8 e LG G6 [Foto]

LG G6 e G5 design identico, la conferma arriva da una cover!

Per quanto riguarda prezzo e uscita, si vocifera che LG G6 possa raggiungere gli scaffali dei negozi ad aprile 2017 ad un prezzo di lancio vicino ai 700 euro. È molto probabile che al Mobile World Congress di Barcellona vengano annunciati ufficialmente questi aspetti .

Inoltre sembra che, a differenza del predecessore LG G5, il nuovo modello non avrà un design modulare. A svelarlo, durante il CES 2017 di Las Vegas, è stato un portavoce di LG ai microfoni del Wall Street Journal parlando di una “scelta obbligata” perché pochi hanno apprezzato la possibilità di aggiungere moduli per potenziare lo smartphone.