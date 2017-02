LG H871 su Geekbench con SD820 e 4GB RAM. Possibile LG G6?

Nel corso di queste settimane che anticipano l’apertura del Mobile World Congress 2017 di Barcellona si sta facendo un gran discutere in merito al nuovo smartphone LG G6 che introdurrà di certo una rottura con il passato delle soluzioni modulari G5 garantendo un comparto specifiche ed una serie di caratteristiche che vanno in contro ai feedback rilasciati in questi mesi dagli utenti.

Di fatto la fornitura di soluzioni SoC Qualcomm Snapdragon 835 sarà concessa in esclusiva agli smartphone della serie Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus mentre per i device LG Electronics si è previsto un rientro delle attuali soluzioni Snapdragon 821 e di ben specifiche caratteristiche che cozzano con quanto appreso dalle pagine di GeekBench ove appare ora un nuovo terminale equipaggiato con 4GB di memoria RAM e la penultima release hardware voluta con lo Snapdragon 820. Che la società abbia deciso di compiere un passo indietro?

Si tratterebbe di un inedito LG-H871 che secondo l’opinione di molti potrebbe corrispondere proprio all’ultimo ritrovato della tecnologia sudcoreana per il segmento smartphone o quantomeno ad una delle previste varianti Light o G6 Compact. Si tratta, come già detto, di un sistema che riporta una contrazione delle previste caratteristiche iniziali da volersi con una più ampia dotazione di memoria e con un processore decisamente più potente.

Le immagini, inoltre, forniscono una panoramica sul profilo software di base che introduce l’ultima versione del Google OS per Android Nougat in revisione 7.0. I dubbi ad ogni modo permangono sull’applicabilità delle soluzioni di memoria che in tal caso introdurrebbero un’eccessiva restrizione delle specifiche attese dal pubblico che quanto meno si aspetterebbe una dotazione di RAM adeguata ai più recenti standard.

Come già riferito, ad ogni modo, il modello in questione potrebbe corrispondere ad una variante più economica introdotta da LG smartphone per differenziare il mercato. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Hai dato un’occhiata alla comparativa preliminare tra LG G6 e Samsung Galaxy S8? Consultala per farti un’idea previsa di ciò che le rispettive connazionali offriranno al MWC 2017 ed a New York (per Galaxy S8) il prossimo 29 Marzo 2017.

G6 o Galaxy S8? Dicci pure la tua al riguardo postandoci tutti i tuoi commenti.

