LG InstaView: frigoriferi intelligenti con webOS ed Amazon Alexa

Nel corso di questa settimana dedicata al Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas, abbiamo potuto assistere ad innovazioni di ogni tipo provenienti dai big del settore Hi-Tech di tutto il mondo e, tra questi, non poteva di certo mancare LG Electronics che, in sede di Conferenza Stampa, ha dato riprova del suo impegno verso l’applicazione delle nuove tecnologie.

Nello specifico, ad LG si deve l’introduzione dei nuovi frigoriferi Smart InstaView, annunciati al CES ed introdotti in video nel corso di questa settimana. Tra le sue caratteristiche peculiari si ha la tecnologia integrata di riconoscimento vocale voluta per Amazon Alexa e l’integrazione delle nuove piattaforme operative software volute per webOS.

Il frigorifero LG è dotato di un ampio display da 29 pollici di diagonale che, attraverso l’applicazione della tecnologia InstaView, consente di realizzare una superficie trasparente attraverso un semplice tap a schermo, consentendo così di prendere visione di ciò che si trova all’interno del freezer senza aprire il vano.

Una funzione che, in apparenza, potrebbe non sembrare poi così utile, ma che porta a secondari effetti benefici, primo fra tutti l’efficienza frigorifera, visto e considerato che l’apertura continua della portiera introduce un aumento della temperatura ed un maggior dispendio energetico per raggiungere nuovamente il regime termico predefinito.

Attraverso l’introduzione on-board della piattaforma webOS, inoltre, i consumer potranno lavorare in perfetta sinergia con le funzioni LG Smart, grazie al sistema che realizza una connessione WiFi ed opera per mezzo di Amazon Alexa. Possibilità, dunque, di riprodurre brani musicali, aggiungere items all’elenco della spesa, cercare ricette online, consultare il meteo e le previsioni ed una serie infinita di funzioni accessibili semplicemente tramite l’input della nostra voce. Amazon Alexa, come sappiamo, è infatti sempre in ascolto e pronto ad ottemperare le nostre richieste.

Addizionalmente ai servizi forniti da Amazon, i frigoriferi InstaView LG consentono di realizzare funzioni come Menù smart Tag, attraverso cui procedere all’apposizione di adesivi tag sul display da 29″ per indicare quali cibi sono conservati all’interno e potendo, inoltre, inserire la data di scadenza con tanto di promemoria temporale automatico.

L’intero del frigo potrà essere ispezionato grazie ad una fotocamera da 2 MegaPixel con lente super-wide, la quale permette di catturare immagini a differenti angolazioni. Vi si accede direttamente dallo smartphone e risulta particolarmente utile quando fuori casa, in quanto la visualizzazione degli elementi mancanti eviterà una successiva uscita al supermarket. In tal caso, quindi, il controllo potrà essere fatto direttamente a distanza.

Allo stato attuale, comunque, la società coreana non ha rilasciato informazioni circa prezzo e disponibilità dei nuovi prodotti, Ve li comunicheremo a tempo debito. Intanto, facci sapere che cosa ne pensi di questi nuovi prodotti per la tua cucina.

