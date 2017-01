LG OLED TV 2017: ecco i prezzi ufficiosi della nuova gamma

LG TV ha presentato la sua nuova gamma di soluzioni da destinare all’intrattenimento durante la Conferenza Stampa al Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas, ma senza rivelare i prezzi di listino. La testata FlatPanelsHD ha ottenuto i prezzi dei nuovi sistemi in via non ufficiale.

Dai resoconti risulta che i prezzi delle nuove line-up della fascia economica (B7 e C7) sono grosso modo in linea con le corrispettive versioni 2016 (B6 e C6). I prezzi sono ovviamente indicativi, considerando il fatto che lo scorso anno si è vista una rapida diminuzione del prezzo sul modello B6V 55 pollici, portatosi da €3.000 a €2.000 nel giro di qualche settimana. Identica situazione anche per la variante da 65 pollici di diagonale e per altri modelli della serie.

Da un confronto tra i prezzi di listino danesi ed italiani del 2016, quindi, si può avere un’idea più precisa dei listini di quest’anno. Da notare come i tagli più importanti presentino significative variazioni. Di fatto, LG G7 77 pollici dovrebbe costare tra i 134.000 e le 137.000 corone (tra i €18.000 e i €18.400 circa), meno delle 229.999 corone (circa €31.000) richieste per il 77 pollici G6V.

Il nuovo LG W7 da 65 pollici, invece, dovrebbe costare 75.000 corone (circa €10.000), mentre per il 77 pollici si parla di un costo variabile tra le 187.000 e le 225.000 corone (tra i €25.000 e i €30.000). Ecco, di seguito, un riassunto esaustivo dei prezzi presunti rilasciati da FlatPanelsHD per i nuovi modelli:

Prezzi gamma LG OLED TV 2017 (NON UFFICIALI)

55” LG B7: 30-35.000 corone danesi (€4.000 – €4.700)

65” LG B7: 41-44.000 corone danesi (€5.500 – €5.900)

55” LG C7: 34-37.000 corone danesi (€4.500 – €4.900)

65” LG C7: 45-48.000 corone danesi (€6.000 – €6.400)

55” LG E7: 38-42.000 corone danesi (€5.100 – €5.600)

65” LG E7: 49-53.000 corone danesi (€6.500 – €7.100)

65” LG G7: 56-60.000 corone danesi (€7.500 – €8.000)

77” LG G7: 134-137.000 corone danesi (€18.000 – €18.400)

65” LG W7: 75.000 corone danesi (€10.000)

77” LG W7: 187-225.000 corone danesi (€25.000 – €30.000)

LEGGI ANCHE: LG Nano Cell TV: ecco nuovi dettagli su questa tecnologia