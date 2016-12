LG presenta uno speaker bluetooth fluttuante

LG ha in serbo un prodotto che non passerà inosservato. Di speaker bluetooth ce ne sono tanti, ma uno così non si vede tutti i giorni. E’ il prodotto che l’azienda tech presenterà al CES 2017 e di certo farà molto parlare di sé.

Un dispositivo pensato per la riproduzione di flussi audio, fino a qui niente sorprese, ma per gli amanti del design c’è una caratteristica che fa venire l’acquolina in bocca. Questo speaker bluetooth sa volare. O quasi.

Il nuovo speaker bluetooth targato LG

E’ arrivato il momento di PJ9, il nuovo speaker bluetooth di LG. Come abbiamo già detto, si tratta di un device che si distingue dagli altri. La sua peculiarità è quella di fluttuare a mezz’aria. Funzionalità prima di tutto, ma anche l’occhio vuole la sua parte.

Come avviene la magia? Il merito è di alcuni magneti, che mantengono il dispositivo sollevato e gli consentono un soung a 360 gradi. Migliora la gestione sonora, ma migliore soprattutto la resa estetica.

La base sopra alla quale si libra lo speaker, serve anche per la ricarica. Questo dispositivo resiste a polvere ed acqua ed è inoltre possibile collegare più PJ9 per aumentare la forza sonora. Appuntamento al CES 2017, occasione della presentazione ufficiale.