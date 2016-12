LG TV OLED G6V: unboxing della proposta da 77 pollici

LG Nordic, canale ufficiale Youtube per il vettore nel Nord Europa, ha appena rilasciato un video unboxing per la sua nuova proposta di mercato TV OLED Signature G6V nel taglio da 77 pollici. Si vantano pannelli a schermo piatto con tecnologia a 10-bit e risoluzione Ultra HD con refresh rate delle immagini a 10Hz e supporto alle tecnologie 3D da realizzarsi attraverso opportuni occhiali passivi forniti in dotazione.

Realizzate attraverso il medesimo design Picture-on-Glass visto con i televisori della serie E6V, si ha uno spessore di appena 2.57 mm con soundbar integrata alla base. la società sudcoreana dichiara una copertura del 99% sullo spazio colore DCI-P3 e la capacità si supporto agli attuali staandard migliorativi HDR10 e Dolby Vision. I televisori LG, inoltre, hanno ricevuto le ambite certificazioni UHD Premium.

L’intera piattaforma intelligente è, in questo caso, affidata ad un prestante proecessore Quad-Core che sviluppa l’azione su un webOS 3.0 in attesa della sua nuova revisione vista in questi ultimi giorni, ovvero la webOS 3.5 da presentarsi, presumibilmente al CES di Las Vegas.

Lato connettività, poi, troviamo anche Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, WiDi e tre porte USB, di cui una in versione USB 3.0. Non manca anche il doppio sintonizzatore TV DVB-T2 e DVB-S2, con la possibilità di registrare i programmi su HDD USB esterno, mentre attraverso USB e DLNA si possono riprodurre tutti i tipi di file più diffusi.

La dotazione di questo televisore si completo con l’aggiunta del sistema di comando Magic Remote (con puntatore a video e microfono), l’app disponibile per gli store di Android ed iOS, gli ingressi HDMI 2.0a con HDCP 2.2 ed il supporto a HEVC e VP9 che si completa con una sezione audio 4.2 canali da ben 80W di potenza con codifica Dolby Digital e DTS.

Il prezzo, in questo caso, è stato fissato a quota €19.999. Date un’occhiata all’unboxing.

