LG Ultrafine 5K e malfunzionamenti con MacBook Pro: la posizione dell’azienda

La scorsa settimana abbiamo affrontato un post in cui si evidenziava il malfunzionamento dei sistemi LG UltraFine 5K in prossimità dei router. La vicinanza con i sistemi di accesso alla rete tramite supporti WiFi, di fatto, aveva postato all’inutilizzo dei sistemi di visualizzazione ed al freeze totale di MacBook Pro i quali potevano riprendere il normale utilizzo solo a seguito di un riavvio forzato.

Un problema che ha suscitato l’attenzione di LG Electronics che in settimana si è espressa dicendo che:

Sappiamo che il display da 27 pollici LG UltraFine 5K (modello 27MD5K) può registrare malfunzionamenti causati da interferenze di segnale quando un router WiFI viene posizionato dietro lo schermo o ad una distanza di 2 piedi (0.6 metri). Cambiare la posizione del router o del display dovrebbe risolvere il problema. Tutti i possessori di schermi UltraFine che continuano a riscontrali, possono contattare il centro clienti LG più vicino per ricevere una rapida assistenza. LG si scusa per l’inconveniente e si impegna a realizzare prodotti qualitativamente migliori in modo che tutti gli LG UltraFine 5K da 27 pollici fabbricati dopo febbraio 2017 saranno dotati di una maggiore protezione.