LG UP970: lettore Blu-Ray UHD con HDR10 e Dolby Vision

Il Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas prosegue, e quale migliore occasione per LG Electronics di presentare il suo nuovo ed esclusivo lettore Blu-Ray Ultra HD?

Si tratta di UP970, lo stesso dispositivo visto e confermato dalla WiFI Alliance.

In merito ai nuovi prodotti LG per il mercato dell’intrattenimento in UHD non sono stati forniti dettagli sui particolari tecnici, sebbene l’intenzione sia quella di rilasciare subito ulteriori delucidazioni al riguardo, in luogo di un mercato di contenuti in costante crescita che vedrà il dispositivo immettersi sul mercato consumer nel breve periodo.

Il lettore Blu-Ray LG UP970 rappresenta l’ultima fase evolutiva della moderna tecnologia di visualizzazione da destinare all’intrattenimento domestico. Offre il supporto all’HDR (High Dynamic Range) nei formati previsti per HDR10 e Dolby Vision (da realizzarsi tramite un aggiornamento software).

Lato connettività troviamo soluzioni come la doppia uscita HDMI utile per la separazione audio-video, nonché una porta Ethernet e l’accesso alla connettività senza fili su modulo WiFi. In particolar modo, l’accesso alla rete internet consentirà di beneficiare dell’accesso diretto ai servizio di video streaming che offrono soluzioni di visualizzazione in Ultra HIgh Definition e con HDR abilitato, con chiaro ed esplicito riferimento ai soliti Netflix, YouTube e Amazon Video.

Il Presidente della divisione intrattenimento, Brian Kwon, ha commentato dicendo che:

Il lettore LG UP970 Ultra HD Blu-ray con tecnologia Dolby Vision è un eccezionale esempio del nostro impegno per offrire ai nostri clienti una straordinaria esperienza visiva HDR in casa. Siamo orgogliosi di avere un partner innovativo come Dolby per migliorare ulteriormente i nostri TV OLED e Super UHD, grazie alla loro evoluta tecnologia.

A queste iniziali dichiarazioni sono seguite, poi, quelle del senior vice president, Consumer Entertainment Group, Dolby Laboratories, Giles Baker, il quale ha aggiunto inoltre che:

Dolby sta rendendo possibile il futuro dell’intrattenimento attraverso una’ampia gamma di esperienze di riproduzione. Collaborare con LG nella fornitura del supporto Dolby Vision sui lettori Ultra HD Blu-ray consentirà la diffusione di Dolby Vision nel formato di distribuzione con la più alta qualità disponibile, offrendo una magnifica esperienza visiva a tutti gli appassionati a livello mondiale.

Allo stato attuale, ed in fase di Conferenza Stampa, non sono stati forniti dettagli in merito al prezzo di vendita, per la cui indicazione ci si pone orientativamente nella fascia dei €300-400. In attesa di ulteriori dettagli tecnici che pongano in essere il profilo di questo nuovo lettore Blu-Ray LG Ultra UHD, vi invitiamo ad esporre le vostre personali considerazioni al riguardo.

