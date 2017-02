Nuove indiscrezioni sul top di gamma LG V30 sono trapelate online. Pare infatti che l’azienda coreana sia intenzionata a commercializzare lo smartphone Android con a bordo il nuovo e potentissimo processore Snapdragon 835 di Qualcomm.

Logicamente la nuova CPU dovrebbe essere affiancata ad un quantitativo di memoria RAM di ben 6GB mentre appare quasi sicura la presenza sul retro di una fotocamera doppia. Pare addirittura che il successore del V20 – uno dei terminali migliori commercializzati da LG fino ad oggi – sia destinato ad usare due fotocamera anche frontalmente per selfie di qualità altissima.

Anche il nuovo V30 di LG sarà per l’ennesima volta focalizzato prevalentemente su un’esperienza audio di qualità eccellente, grazie alla presenza di un DAC che dovrebbe essere ancora più perfetto di quello presente su G6.

Nessun dettaglio sul resto delle caratteristiche tecniche è trapelato. Il debutto di LG V30 invece è atteso prima della seconda metà di quest’anno e secondo recenti rumor – non ufficiali – dovrebbe abbandonare una volta per tutte il pannello secondario per una soluzione di gran lunga migliore. Quale sarà? Per scoprirlo non ci resta che aspettare ulteriori info.

Ricordiamo che la presentazione del dispositivo è attesa al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.