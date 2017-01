LG Watch Sport e Watch Style: smartwatch Android Wear 2.0 il prossimo 9 Febbraio

LG Electronics, in stretta collaborazione con il team di sviluppo Google, ha realizzato i suoi nuovi smartwatch basati sull’OS mobile Android Wear 2.0. I nuovi prodotti verranno annunciati a partire dal prossimo 9 Febbraio 2017 in concomitanza con la presentazione delle nuove piattaforme software made in BigG.

I nuovi indossabili LG riportano il nome di Watch Sport e Watch Style, Entrambi, come detto, conteranno sull’interattività della piattaforma software di ultima generazione concepita dalla software house di Mountain View e, quindi, anche sul tanto ambito Google Assistant.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche proprie dei nuovi wearable abbiamo un display OLED circolare con diagonale da 1.38 pollici e risoluzione 480×480 pixel per la versione LG Watch Sport ed un più modesto 1.2 pollici con risoluzione 360×360 pixel sulla variante LG Watch Style. Ambedue i device offrono resistenza all’acqua ed alle polveri sottili così come stabilito dagli standard di conformità internazionali IP68 per il modello Sport ed IP67 per la variante Style.

Watch Sport conterà sulla presenza 768MB di memoria RAM, mentre per Watch Style si parla di 512MB. In entrambi casi avremo a che fare con una dotazione di memoria interna pari a 4GB. La batterie dei due device sono di 430mAh per il modello Sport e di 240mAh per il modello Style.

LG Watch Sport disporrà di un sensore per il rilevamento del battito cardiaco e nelle previste varianti colore Titanium e Dark Blue, mentre Watch Style sarà disponibile nei colori Titanium, Silver, e Rose Gold, con cinturini intercambiabili.

La disponibilità dei nuovi indossabili da polso intelligenti è prevista negli Stati Uniti fin dalla data di presentazione ad un prezzo non ancora specificato. Considerando il fatto che i device troveranno anche posto sul palco del Mobile World Congress 2017 di Barcellona ci si aspetta una loro distribuzione sul mercato di vendita internazionale nelle settimane immediatamente successive.

Che cosa ve ne pare di questi nuovi wearable LG? In attesa di ulteriori informazinoni e dei primi hands-on rilasciate pure qui tutti i vostri commenti.

