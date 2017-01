LG X300 è realtà: Nougat 7.0 e tanto altro

Nelle ultime 24 ore, spiazzando un po’ tutti, l’importante casa produttrice LG ha ufficialmente annunciato sul proprio sito ufficiale l’arrivo di un nuovo ed interessante smartphone chiamato LG X300, il primo terminale di fascia media del produttore coreano equipaggiato di un processore Snapdragon 425 di casa Qualcomm, un pannello touchscreen con diagonale da 5 pollici e risoluzione HD e l’ultimissima piattaforma operativa Android Nougat versione 7.0.

Il nuovo X300 di casa LG vanta anche uno schermo con vetro un tantino curvo, esteticamente è dotato di un backcover posteriore che può essere rimossa con bordi arrotondati, in grado di prevenire i graffi e in particolare favorire l’impugnatura a una mano sola in modo da evitare cadute che possono compromettere l’utilizzo del dispositivo.

Detto questo, passiamo a dare uno sguardo alla scheda tecnica completa di questo nuovo LG X300:

Pannello IPS da 5 pollici affiancato da una risoluzione HD pari a 1280 x 720 pixel;

CPU Snapdragon 425 di Qualcomm quad-core che agisce ad una velocità di 1.4Ghz;

GPU Adreno 308;

Memoria RAM di 2GB LPDDR3 e ROM 16GB espandibile via microSD;

Fotocamera frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate;

Fotocamera principale con sensore da 13 megapixel e flash LED;

Batteria removibile da 2.500 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia;

Grandezze: 144,8 x 72,1 x 8,09 millimetri per un peso complessivo di 142 grammi;

Connettività: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC;

Piattaforma operativa Nougat versione 7.0;

Colorazioni: blu scuro e argento.

LG X300 senza dubbio promette bene. Il costo è pari a 253.000 Won coreani, al cambio siamo sui soli 203 euro. Cosa ne pensate? Potrebbe rientrare nei vostri piani?