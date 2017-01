L’insediamento di Trump sarà trasmesso da Nikon in realtà virtuale

Venerdi 20 Gennaio, l’insediamento di Trump sarà seguito da Usa Today a 360°, Nel vero senso della parola.

Il Network americano disporrà lungo tutto il percorso della cerimonia di insediamento una serie di Nikon KeyMission 360, la nuova action-cam Nikon che riprende in 4K a 360°.

La cerimonia sarà disponibile su VRTually There, il canale di Usa Today dedicato interamente ai video immersivi, ma sarà anche disponibile sulla app, per google cardboard, e su YouTube, supportando i principali visori VR.

L’elezione di Trump è sicuramente un evento storico, per positivo o negativo che lo si possa giudicare, mentre questa novità è sicuramente un passo in avanti per il mondo della realtà virtuale e dell’informazione in genere, portando la realtà virtuale ancora di più all’interno delle nostre abitudini.