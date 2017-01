Lo streaming audio supera quello video: 100 milioni di abbonati nel 2016

I sistemi di trasmissione in streaming online sono senz’altro il futuro della fruizione dei contenuti multimediali. La transizione è ancora lenta, sebbene gli ultimi risultati pongano in chiara evidenza il fatto che l’industria dei contenuti stia cambiando. Il 2016 si è chiuso in positivo con ben 100,4 milioni di abbonati ai servizi di ascolto di musica online, numero che supera ampiamente le aspettative di servizi di streaming video Netflix.

Nonostante gli adepti alla piattaforma Netflix crescano di giorno in giorno i grafici evidenziano la rapida ascesa dei servizi musicali come Spotify ed Apple Music.

Sebbene il 2015 avesse visto Netflix a 71 milioni, contro i 68 milioni di utenti abbonati ai servizi musicali, il 2016 ha portato ad un salto di oltre 30 milioni di abbonati a favore dei contenuti musicali online. Per Netflix, in questo frangente, la crescita è stata di poco più della metà.

Unitamente ai dati complessivi forniti dal grafico precedente, la fonte evidenzia anche la distribuzione del mercato globale dei servizi in streaming musicale. In questo contesto, più che in quello dei video, la competizione è ai massimi livelli. Spotify domina su tutti, grazie ad un’incidenza del 43%. A seguire troviamo Apple Music che vanta già 21 milioni di utenti. Deezer, Napster, Tidal ed altri servizi occupano po la restante parte del market share.

Un mercato, quello dello streaming online, che garantisce non soltanto un accesso rapido ai contenuti ma anche un miglior margine di guadagno e visibilità agli artisti. Di fatto i vettori nazionali si sono portati ad offerte che includono (non ancora in Italia) piani dati illimitati o con streaming musicale incluso.

Nonostante si sia ancora lontani dalle cifre registrate per il mercato dello streaming video, bisogna comunque dire che i presupposti per una crescita marcata ci sono tutti. E voi utilizzate Spoitfy o Apple Music? Quali sono, a vostro avviso, i pregi ed i difetti di questo genere di servizi? Cosa ci sarebbe da migliorare? Spazio a tutti i vostri commenti.

LEGGI ANCHE: Streaming Online: con JustWatch hai una guida completa per Film e Serie TV