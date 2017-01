L’ultimo render di Galaxy Note 8 in un fantastico video

Dovremo attendere almeno sette mesi prima di imbatterci nella presentazione del nuovo Samsung Galaxy Note 8, visto che l’appuntamento con ogni probabilità verrà fissato dal produttore coreano non prima del mese di agosto. La voglia di riscattarsi dopo il clamoroso fallimento del Samsung Galaxy Note 7, da qualche mese ritirato dal mercato, indubbiamente è grande per il produttore coreano, ma allo stesso tempo è necessario valutare dapprima l’impatto che il prossimo Samsung Galaxy S8 avrà sugli utenti.

Nel frattempo potranno essere portate a termine tutte le verifiche del caso per assicurare i livelli di sicurezza più elevati possibili per il pubblico, ma soprattutto noi da qui potremo goderci alcuni video come quello che intendiamo condividere con voi oggi. L’ultimo, che sta letteralmente spopolando su Youtube, mette in evidenza almeno cinque aspetti interessanti del nuovo Samsung Galaxy Note 8 rispetto al Samsung Galaxy Note 7.

Analizziamoli più da vicino. Si parte con il comparto hardware, in cui a farla da padrone è senza ombra di dubbio il processore Snapdragon 835 che dovrebbe assicurare performance super.

Come nel caso del Samsung Galaxy S8 del resto. Inoltre, abbiamo finalmente un design nettamente rivisto rispetto a quanto riscontrato con le ultime generazioni del phablet coreano, con un maggiore peso per l’alluminio. Attenzione anche al display, con le nuove specifiche che potrete osservare nel video.

Il quarto aspetto da tenere in considerazione si concentra invece sulla dual camera posteriore da 16 megapixel. Chiudiamo con la batteria non removibile da 4200 mAh probabilmente concepita per il phablet di settima generazione. Ora che abbiamo preso in esame più da vicino le probabili novità che porterà con sé il nuovo smartphone Android, non ci resta altro da fare che mostrarvi l’ultimo video incentrato sulle probabili caratteristiche del Samsung Galaxy Note 8.