Luna Rosa o Strawberry Moon: stasera la luna piena più piccola dell’anno

Si chiama Strawberry Moon o Luna Rosa quella che sorgerà questa sera sulle nostre case. E sarà anche la più piccola Luna piena del 2017. Secondo i vecchi almanacchi e i racconti degli antenati, questa Luna non è rosa per una particolare colorazione, ma per la stagione in cui si verifica.

Quando il nostro satellite orbita nel suo punto più lontano dalla Terra, si trova al suo apogeo. Un evento che si verifica solo una volta ogni anno. Durante questo periodo di tempo, in realtà, sembra più piccolo del 14% di quanto non faccia quando si trova, al contrario, al perigeo.

La mini Strawberry Moon di oggi sarà completamente piena proprio alle 13:10 (Tempo Universale). Anche se la luna piena si verifica nello stesso istante in tutto il mondo, ovviamente occorre considerare il variare del fuso orario in cui ci si trova. Ad esempio, anche negli Stati Uniti, la Luna si trasforma a seconda dello Stato in cui la si ammira, pur trovandosi nello stesso Paese.

La Luna delle Fragole – abbiamo detto anche nota Luna Rosa – non sarà visibile con sfumature rossastre o rosacee. Il suo nome, infatti, si riferisce in realtà alla stagione abbastanza breve della raccolta delle fragole da parte dei contadini. Che si verifica ogni anno nel mese di giugno.

C’è da sapere, infine, che la Luna piena ha una varietà di nomi diversi in molte culture. Essa, infatti, può essere definito come Green Corn Moon, Planting Moon o Birth Moon (rispettivamente, Luna della semina e Luna della Nascita, riferendosi entrambi al periodo rigoglioso di fioritura dell’estate).

Se oggi non dovessimo riuscire a vederla, la prossima mini Strawberry Moon farà capolino nel cielo non prima del 27 luglio 2018.