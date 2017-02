MacBook Pro: indizi su nuovi modelli nella beta di MacOS Sierra 10.12.4

A distanza di quattro mesi dal lancio dei nuovi MacBook Pro con Touch Bar, un blog di notizie Apple rivela alcuni riferimenti a possibili modelli di nuova generazione, scoperti all’interno dell’ultima beta di MacOS Sierra 10.12.4. I dati in questione si riferirebbero ad un trio di identificatori della scheda madre che non corrispondono ad alcun modello di MacBook Pro attualmente in commercio.

Il prossimi modelli di MacBook Pro sarebbero con tutta probabilità alimentati dai processori di ultima generazione di Intel Kabylake, che sono i successori degli attuali processore Skylake impiegati nei MacBook Pro di ultima generazione. Questo sarebbe in linea con un rapporto di alcune settimane fa che prevedeva un miglioramento limitato alla potenza dei processori per il prossimi notebook della compagnia di Cupertino entro la fine del 2017.

Mac-B4831CEBD52A0C4C sarebbe il codice identificativo per due nuovi MacBook Pro da 13 pollici con tasti funzione fisici . I modelli dovrebbero implementare processore Kabylake con Turbo Boost massimo di 3400 e 4000 MHz.

sarebbe il codice identificativo per due nuovi . I modelli dovrebbero implementare processore Kabylake con massimo di e Mac-CAD6701F7CEA0921 è invece il codice di riferimento per tre nuovi MacBook Pro da 13 pollici dotati di Touch Bar . Anche questi computer saranno potenziati con processori Kabylake con Turbo Boost di 3500/3700 e 4000 MHz.

è invece il codice di riferimento per tre nuovi . Anche questi computer saranno potenziati con processori Kabylake con di e Mac-551B86E5744E2388 sarebbe il numero identificativo di tre nuovi MacBook Pro da 15 pollici con Touch Bar. Come i precedenti modelli, anche questi saranno forniti di processori Kabylake con Turbo Boost di 3800/3900 MHz e 4100 MHz.

I computer in questione non rientrano in nessuno degli attuali MacBook Pro disponibili sul sito di Apple. Lo stesso blog ha avuto cura di analizzare prestazioni di ogni scheda madre determinando inoltre, che non si tratti di modelli desktop, come iMac o Mac Pro. Di seguito vi riportiamo i riferimenti degli attuali MacBook Pro con chip Intel Skylake e i nuovi modelli con processore Kabylake:

MacBook Pro 13″ senza Touch Bar

Intel Core i5-6360U 2.0 GHz (max Turbo Boost 3.1 GHz) con Intel® Graphics Iris ™ 540 (15W) Sarà sostituito dal Intel Core i5-7260U 2.2GHz (max Turbo Boost 3.4 GHz) con Intel® Graphics ™ Iris plus 640 (15W).

Intel Core i7-6660U a 2,4 GHz (max Turbo Boost 3.4 GHz) con Intel® Graphics Iris ™ 540 (15W) Sarà sostituito dal Intel Core i7-7660U 2.5 GHz (max Turbo Boost 4.0 GHz) con Intel® Graphics ™ Iris plus 640 (15W).

MacBook Pro 13″ con Touch Bar

Intel Core i5-6267U 2.9 GHz (max Turbo Boost 3.3 GHz) con Intel® Graphics Iris ™ 550 (28W) sarà sostituito da Intel Core i5-7267U 3.1 GHz (max Turbo Boost 3.5 GHz) con Intel® Graphics ™ Iris plus 650 (28W).

Intel Core i5-6287U 3.1 GHz (max Turbo Boost 3.5 GHz) con Intel® Graphics Iris ™ 550 (28W) sarà sostituito da Intel Core i5-7287U 3.3 GHz (max Turbo Boost 3.7 GHz) con Intel® Graphics ™ Iris plus 650 (28W).

Intel Core i7-6567U 3.3 GHz (max Turbo Boost 3.6 GHz) con Intel® Graphics Iris ™ 550 (28W) sarà sostituito da Intel Core i7-7567U 3.5 GHz (max Turbo Boost 4.0 GHz) con Intel® Graphics ™ Iris plus 650 (28W).

MacBook Pro 15″ con Touch Bar

Intel Core i7-6700HQ 2,6 GHz (max Turbo Boost 3.5 GHz) con Intel® HD Graphics 530 (45W) sarà sostituito da Intel Core i7-7700HQ 2,8 GHz (max Turbo Boost 3.8 GHz) con Intel® HD Graphics 630 (45W).

Intel Core i7-6820HQ 2,7 GHz (max Turbo Boost 3.6 GHz) con Intel® HD Graphics 530 (45W) sarà sostituito Intel Core i7-7820HQ 2,9 GHz (max Turbo Boost 3.9 GHz) con Intel® HD Graphics 630 (45W).

Intel Core i7-6920HQ 2,9 GHz (max Turbo Boost 3.8 GHz) con Intel® HD Graphics 530 (45W) sarà sostituito Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz (max Turbo Boost 4.1 GHz) con Intel® HD Graphics 630 (45W).

Nuovi MacBook Pro in arrivo a giungo e a settembre

Apple ha rilasciato la prima beta di MacOS Sierra 10.12.4 agli sviluppatori il 24 gennaio, e nuove beta dovrebbero essere rilasciate nei prossimi mesi. E’ altamente improbabile che la compagnia di Cupertino presenterà nuovi MacBook Pro prima del lancio ufficiale della release finale del sistema operativo, che dovrebbe avvenire verso gli inizi di marzo.

E’ comunque possibile che l’azienda californiana rilascerà nuovi MacBook Pro in qualsiasi momento dopo l’uscita di MacOS 10.12.4, anche se gli attuali modelli sono relativamente piuttosto nuovi. Il WWDC 2017 di giugno sarebbe la data perfetta per la presentazione dei nuovi computer, ma voci precedenti considerano la seconda metà dell’anno come periodo più probabile.

Lo scorso mese, l’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo ha riferito che i nuovi MacBook Pro con processore Kabylake inizieranno la produzione nella seconda metà di luglio. Allo stesso modo ha anche riportato che il modello da 15 pollici con RAM da 32 GB inizierà la produzione nel mese di settembre.