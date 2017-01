Mediaset Infinity: le novità in arrivo a Febbraio 2017

Mediaset Infinity si prepara ad accogliere un mese di Febbraio che ci regalerà una serie di novità interessanti sul fronte delle programmazione cinematografica e delle serie televisive.

Per il momento si tratta di un elenco parziale che verrà arricchito nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda il film troviamo titoli come Un disastro di ragazza, Il gladiatore, Serenity, Scarface e Trafficanti.

Per quanto riguarda le Serie TV abbiamo invece la decima stagione di The Big Bang Theory con un episodio a settimana. Non mancheranno anche The O.C. e 30 Rock, oltre ad una serie di proposte che vediamo qui in elenco.

Mediaset Premiere

The conjuring – Il caso Enfield, dal 3 al 9 Febbraio

The legend of Tarzan, dal 10 al 16 Febbraio

Trafficanti, dal 17 al 23 Febbraio

Batman: return of the caped crusader, dal 24 Febbraio al 02 Marzo

Batman: The Killing joke, dal 24 Febbraio al 02 Marz0

Mediaset Infinity Film

Ritorno a L’Avana

L’isola delle coppie

Il gladiatore

Out of sight-Gli opposti si attraggono

Un disastro di ragazza

Un semplice desiderio

Serenity, Universal

Perfect man

Screwed-Due criminali da strapazzo

Plunkett & Macleane

Il tempo di decidere

Ritratto di signora

The river wild-Il fiume della paura

Scarface

Transamerica

The whistleblower

Twelve

Doraemon – Il film

Mediaset Infinity Serie TV

Crowded

The O.C. – Serie completa

30 Rock – Serie completa

Containment

The Big Bang Theory

L’elenco verrà aggiornato non appena il palinsesto completo sarà disponibile. Che cosa ne pensate dei contenuti Mediaset e della relativa programmazione?

