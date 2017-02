Mediaset Infinity: ecco le novità in arrivo per il mese di Marzo 2017

Mediaset Inifnity, il servizio in streaming concesso dall’omonima compagnia, si prepara a rilasciare la nuova programmazione per il mese di Marzo 2017. Per il momento l’elenco è parziale e verrà aggiornato con nuovi contenuti per Film e Serie TV.

Ad ogni modo il palinsesto è decisamente interessante sin da queste prime fasi e tra i titoli più in vista nel comparto Cinema troviamo capolavori come “Hidden”, “The accountant”, “Moonrise Kingdom”, “Roger Walters The Wall” e “Steve Jobs: ma in the machine”.

Le Serie TV Mediaset Premium per il nuovo mese contano invece sulle attesissime nuove stagioni di “The Last Ship”, “TheGoldbergs”, “Agent X” e “Odd Mom Out”. Ma non finisce qui. Ecco pertanto l’elenco provvisorio della nuova programmazione.

Mediaset infinity Premiere

Hidden – dal 3 al 9 marzo

Cafè Society – dal 10 al 16 marzo

Cicogne in missione – dal 17 al 23 marzo

The accountant – dal 24 al 30 marzo

Suicide Squad (Replay) – dal 31 marzo al 6 aprile

Mediaset infinity Film

1 marzo – A killer walks among us

1 marzo – The dog who saved suumer

2 marzo – Adult beginners

3 marzo – Steve Jobs: man in the machine

4 marzo – Roger Waters The wall

5 marzo – Moonrise Kingdom

6 marzo – Senza santi in paradiso

7 marzo – Beyond the lights

7 marzo – Lo specialista

8 marzo – Cleveland abduction

8 marzo – Belli e dannati

9 marzo – Niccolò Machiavelli – Il principe di un’era

9 marzo – Delitti inquietanti

10 marzo – Louisiana – The other side

Mediaset infinitySerie TV

1 Marzo – 30 Rock – Stagioni 1-7

8 marzo- The Last Ship – Stagione 3

15 marzo – Agent X, Stagione 1 (non rinnovata)

23 marzo – Odd Mom Out – Stagioni 1-2

29 marzo – The Goldbergs – Stagione 4

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

