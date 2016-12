Mediaset Infinity: ecco tutte le novità di Gennaio 2017

Mediaset Infinity, anche per l’inizio di quello che sarà un 2017 denso di cambiamenti e nuove introduzioni, presenta il suo nuovo palinsesto programmatico da rilasciarsi in Gennaio 2017 verso tutti quegli utenti che fanno dell’intrattenimento televisivo in streaming il loro passatempo preferito. L’elenco, allo stato attuale, è chiaramente soltanto provvisorio, e verrà arricchito da quelle che saranno le nuove aggiunte al palinsesto anche per Premiere Film.

Ecco, ad ogni modo, quelli che sono in via provvisoria tutti i contenuti da destinarsi a Film e Serie TV:

Film Mediaset Infinity

Precious cargo

Scialla

Nessuno mi può giudicare

Brothers

La verità è che non gli piaci abbastanza

Gli amici del bar Margherita

Bianco e nero

Il cavaliere oscuro

7 Km. da Gerusalemme

Decameron pie

Rogue il solitario

La bussola d’oro

Amore e altri disastr

Mr. & Mrs Smith

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

L’intrepido

I tre moschettieri in 3D

Boris-il film

Bar sport

Artic predator

Ecceziunale veramente 2

American Dreamz

The aviator

Riot

Venere in pelliccia

A deriva

Beastly

Ti odio, ti lascio, ti…

Apocaypse now redux

Guida tascabile per la felicità

Botte di fortuna

American graffiti

La notte brava del soldato Jonathan

Sin city – Una donna per cui uccidere

Anni felici

Le idi di marzo

The tree of life

The tourist

The messengers

Pinocchio 3000

Che pasticcio Bridget Jones!

Rock, Soul & Blues

La mia classe

Blue crush

7 giorni per cambiare

I corpi estranei

The Bourne supremacy

Saw 6

L’ultimo appello

Il promontorio della paura

Questione di cuore

Il bacio della pantera

Convoy-Trincea d’asfalto

Sogni di gloria

Catch a fire

La contessa di Hong Kong

Il figlio di Hamas

Sacro GRA

Cliffangher-L’ultima sfida

Minions

Fela Kuti – Il potere della musica

Mi rifaccio vivo

Babel

Black Dahlia

Million dollar baby

Thermae Romae

La nostra vita

Coraline e la porta magica

Zoran, il mio nipote scemo

Colpo d’occhio

Darkman

Middle of nowhere

Daylight-Trappola nel tunnel

Duplicity

Il cuoco, il lasdro, sua moglie e l’amante

The wedding party

Frost/Nixon-Il duello

The fast and the furious: Tokyo drift

Prima pagina

Source code

Fastest

La kryptonite nella borsa

Half baked

Naruto 7: la torre perduta

Naruto 8: la prigione insanguinata

Naruto 9: la via dei ninja

Dior and I

Ed Tv

L’amore non va in vacanza

I want

Class enemy

Allucinazione perversa

Tutto in una notte

Immortals 3D

Il giorno in più

Una sconfinata giovinezza

Inside man

Tempesta di ghiaccio

Top model per caso

Jesus Christ Superstar

Galleria degli Uffizi – Il gran tour del XXI° secolo

Io vi dichiaro marito e…marito

L’ultima casa a sinistra

King kong

Me and Orson Welles

Sparate a vista!

Squadra omicidi

Cosmopolis

Serie TV Mediaset Infinity

Covert affairs – Stagione 2

Hot & Bothered

The Big Bang Theory – Stagione 10

Shades of blue

Gossip girl – serie completa

Un palinsesto Mediaset Infinity streaming davvero ricco e, come già detto, destinato a crescere in virtù di nuove aggiunte alla programmazione sopra esposta. Che cosa te ne pare delle proposte di questo nuovo mese? Qual’è, per te, il miglior film tra quelli in elenco? A te la parola.