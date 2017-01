Mediaset Premium: “segnale criptato”, significato e rimedi

In questo articolo parliamo di un problema relativamente comune per gli utenti di Mediaset Premium, non soltanto per gli abbonati di Mediaset Sport, ma per tutti i pacchetti dell’emittente. L’inconveniente riguarda la famosa dicitura che riporta “segnale criptato” sullo schermo. Problema che, neanche a farlo di proposito, si presenta sempre nei momenti più inconsueti. Magari si aspetta una giornata intera per rilassarsi la sera davanti al proprio programma preferito, per poi trovarsi queste due paroline sullo schermo, le quali farebbero perdere il senno a chiunque.

Cosa significa il messaggio Mediaset Segnale Criptato

Il nostro “decoder“, come suggerisce la parola, decodifica un messaggio codificato, in modo che questo possa essere riprodotto dal nostro televisore. Per farla più semplice, è come se il segnale che arriva al nostro televisore fosse chiuso in una cassaforte, e la chiave per aprirla è la nostra Smart Cam. Qualora la nostra chiave avesse dei problemi, non riuscirebbe ad aprire la cassaforte. La chiave però non è l’unica cosa che può avere problemi, perché nel “viaggio” che fa il segnale per arrivare a casa nostra, anche la serratura della cassaforte può rovinarsi.

Per essere sicuri che non sia colpa della chiave – Smart Cam, dobbiamo verificare per prima cosa di essere in regola con i pagamenti: se non paghiamo l’abbonamento, la chiave smette di funzionare. Altra cosa importante è controllare che la nostra smart cam e la tessera siano correttamente al loro posto.

Se la smart cam mediaset premium è a posto, allora è colpa della cassaforte – segnale, che ha trovato qualche intoppo sulla sua strada. Vediamo come risolverli.

Mediaset segnale criptato: come risolvere il problema ?

Il motivo più comune per cui riceviamo il messaggio di “segnale criptato” risiede in qualche difficoltà nella trasmissione. Spesso basta aspettare un tempo che va dai 30 ai 90 minuti; niente di tragico in fondo, ma non se l’attesa vi costringesse a perdervi la partita di Mediaset Sport.

Risolvere il problema rapidamente

Prima di tutto verificate che i televisori di casa funzionino correttamente, se fossero tutti oscurati vi conviene andare al bar prima del calcio di inizio. Se l’antenna è a posto invece, e avete verificato che la vostra smart cam è inserita correttamente, che la tessera è al suo posto e che gli unici canali che danno problemi sono quelli di Mediaset Premium, seguite i prossimi passi:

Resettare la Smart Cam:

Spegnete il televisore

Estraete la Smart Cam dal suo Slot

Riaccendete il televisore e sintonizzatevi su un canale qualsiasi

Pulite i contatti della Smart Cam e pulite la tessera con un panno leggermente umido (non bagnate assolutamente la tessera)

Spegnete il televisore

Reinserite la tessera nella Smart Cam, e quindi quest’ultima nel televisore

Riaccendete il televisore, sintonizzatevi su M ediaset Sport e guardate la partita, giusto in tempo per il fischio di inizio

Riattivazione dei diritti di visione

Se la procedura precedente non ha avuto un buon esito, provate con la seguente:

Spegnete il televisore

Estraete la tessera dalla Smart Cam e segnati il numero di tessera

Andate sul sito di Mediaset Premium e Riattiva Diritti Visione Mediaset Premium, cliccando questo link (se per qualsiasi motivo preferisci farlo telefonicamente, puoi farlo chiamando il numero 800 303 404)

Reinserite la card nella Smart Cam

Riaccendete il televisore

Se dopo aver provato tutti questi sistemi, non siete ancora riusciti a mandar via il fastidiosissimo segnale, l’unica cosa che rimane da fare, se hai uno Smart Tv connesso a Internet, è provare ad aggiornare il tuo televisore (normalmente trovi la procedura nel menu “impostazioni”).

Bisogna tener presente che se il messaggio “segnale criptato” esce dopo o durante un temporale o una nevicata, basterà solamente aspettare che il tempo migliori, poichè molte volte si tratta solamente di un intoppo temporaneo, dovuto alle interferenze provocate dalle condizioni atmosferiche.

In ogni caso, Mediaset Premium mette a disposizione due numeri verdi, uno per la rete fissa e uno per la rete mobile, dove i loro operatori faranno il possibile per rispondere ai vostri dubbi.

Numero verde per linea fissa: 800 303 404 (gratuito)

Numero verde per linea mobile: 0237045045 (a pagamento)