Mediaset Premium: tutte le novità in arrivo a Febbraio 2017

Dopo ave osservato da vicino le anticipazioni fornite dalla società per i nuovi contenuti offerti dal servizio Mediaset Infinity proponiamo il palinsesto completo previsto per Mediaset Premium in relazione alla programmazione del mese di Febbraio 2017.

Qui di seguito troviamo tutta la programmazione televisiva per il prossimo mese in relazione ai contenuti Cinema HD, Studio Universal, Cinema Energy, Cine Emotion, Cinema Comedy e per le Serie TV. Ecco cosa verrà offerto:

Mediaset Premium Cinema HD ROOM

WALKING ON SUNSHINE

AVE, CESARE!

WARCRAFT – L’INIZIO Mediaset Premium Cinema HD 2