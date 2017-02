Mediaworld, nuovo volantino “Tasso zero in 25 rate” sino al 15 marzo

Per celebrare i suoi 25 anni di età, la catena di negozi d’elettronica Mediaworld presenta un nuovo volantino che dal 2 al 15 marzo offrirà un gran numero di prodotti in offerta tra smartphone, tablet, notebook, TV e tanto altro. Da notare che, con questa nuova promozione, Mediaworld consentirà ai suoi clienti di acquistare i prodotti che desiderano con un finanziamento a tasso zero con possibilità di pagamento in 10, 20 o 25 rate.

Per quanto riguarda gli smartphone in offerta, segnaliamo la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S7 edge a 649 Euro che con un pagamento rateale può arrivare a costare 25,84 Euro per 25 mesi. In offerta anche iPhone 6S 32 GB e iPhone 7 32 GB rispettivamente a 599 e 899 Euro. Da notare anche la possibilità di acquisto rateale del nuovo Samsung Galaxy A5 2017 proposto a 17,19 Euro al mese e del Huawei P8 Lite 2017 acquistabile in 25 rate da 9,99 Euro.

Oltre agli smartphone, segnaliamo anche la nuova console portatile Nintendo Switch con Joy-con rosso/blu neon a 329 Euro (25 rate da 13.16 Euro), le smart TV Samsung 43KU6400 43″ 4K ultra slim a 599.99 euro (25 rate da 23.99 Euro), LG 55UH668 55″ LED 4K HDR e audio Harman-Kardon a 799 euro (25 rate da 31.96 Euro) e Samsung 49KS600 49″ LED Full HD a 499.99 Euro (25 rate da 19.99 Euro).

Per chi cerca un ultraportatile o un convertibile Windows 10 segnaliamo le offerte sul Lenovo Yoga 700 (14″, Intel Core i-5-6200U, 8 GB di Ram, SSD da 128 GB) proposto a 699 Euro (25 rate da 27.96€) e Microsoft Surface Pro 4 (Intel Core i7-6650U, 8 GB di Ram, SSD 256 GB) proposto a 1399 Euro (25 rate da 55.96€) con tastiera inclusa nel prezzo d’acquisto.