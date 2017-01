Mediaworld: tasso zero in 25 rate

Anche se non sono ancora finite le offerte dell’ultimo flyer Mediaworld, è già pronto il prossimo, con una allettante novità relativa al tasso zero su 25 rate.

Per quanto riguarda le novità in ambito informatico, la catena tedesca offrirà gli Apple MacBook Pro Retina 13″, vecchia versione, a 1299€. Niente di particolarmente degno di nota invece sul fronte PC e convertibili, presenti come sempre ASUS, Acer, Lenovo e HP.

Tra gli smartphone possiamo vedere Samsung Galaxy S6 a 369€, Huawei P9 a 549,99€ (comunque alto rispetto alla concorrenza web), Apple iPhone SE a 499€ o iPhone 7 32 GB a 749€ (in promo anche le altre varianti). Presente anche lo smartwatch Gear S3 Frontier, a 429€ e Gear VR (ultima versione del visore per la realtà virtuale) a 129,99€.

