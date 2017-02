Anche il 2017 promette grandi soddisfazioni per Huawei, soprattutto in riferimento alla fascia media del mercato, dove a dettare legge dovremmo trovare ancora una volta smartphone del calibro di Huawei P8 Lite, Huawei P8 Lite 2017 e Huawei P9 Lite. Ecco perché oggi abbiamo deciso di fare una panoramica su questi device, per comprendere sia quale sia l’evoluzione del loro prezzo, sia cosa aspettarsi per quanto riguarda il prossimo aggiornamento software.

Partiamo da quello che per forza di cose è ancora il più popolare tra i tre device. Puntare su Huawei P9 Lite, ad oggi, vuol dire portarsi a casa uno smartphone dal rapporto tra qualità e prezzo di primissimo livello. Acquistabile su Amazon a poco più di 200 euro, un’ulteriore valorizzazione del modello dovrebbe aversi entro la fine di febbraio, essendo ormai avanzata la fase del beta testing che ci condurrà dritti al rilascio dell’aggiornamento Android Nougat.

Chi non ha alcun problema con Nougat è invece l’utente che ha deciso di acquistare subito un Huawei P8 Lite 2017. Il prezzo in queste ore è davvero interessante su Amazon. Scheda tecnica del tutto simile al suo predecessore (con un chip leggermente più potente e design meno squadrato), ma sugli stessi livelli di prezzo nonostante la dotazione iniziale del tanto chiacchierato Android 7.0. Non un dettaglio da poco per chi si ritroverà con un prodotto di lusso considerando livelli di spesa vicinissimi alla soglia dei 200 euro.

Non potevamo non chiudere con Huawei P8 Lite. Il suo prezzo è sempre più basso su Amazon, visto che con il link riportato al momento della pubblicazione del nostro articolo lo troviamo addirittura a meno di 150 euro, anche se le probabilità di poter toccare con mano l’aggiornamento Nougat su questo prodotto sono ormai ridotte all’osso. Resta il fatto che Huawei ha già assicurato il supporto software con rilasci periodici per migliorare la qualità dello smartphone, la dotazione del doppio slot per la SIM ed il fatto che ad un costo pari a circa 150 euro difficilmente troverete di meglio in giro. Che ne pensate? In questo momento puntereste su Huawei P8 Lite, Huawei P8 Lite 2017 o Huawei P9 Lite?