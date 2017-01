Meizu M5S verrà annunciato il 27 gennaio, ufficiale!

Per chi ancora non lo sapesse, l’importante colosso cinese Meizu da qualche settimana a questa parte si sta ufficialmente preparando nel miglior modo possibile ad un evento in programma il prossimo 27 gennaio, data in cui, se si prendono in considerazione le ultime indiscrezioni evidenziando tuttavia che di ufficiale non c’è assolutamente niente, potrebbe svelare al mondo il nuovo e tanto atteso smartphone Android Meizu M5S, non altro che una versione low-cost dei già presenti in commercio M5 e M5 Note e successore di un altro interessante device come il M3S.

Entrando nel dettaglio, grazie all’ente di certificazione cinese TENAA e il popolarissimo benchmark GeekBench, sappiamo tutto e di più sul nuovo M5S della casa produttrice Meizu. Il dispositivo salvo complicazioni dell’ultimo minuto dovrebbe vantare un processore MT6753 di MediaTek octa-core che agirà ad una frequenza di clock pari a 1.3Ghz, associato da 2-3-4GB di memoria RAM e ROM 16-32-64.

Per quanto concerne il resto della scheda tecnica dovrebbe essere la seguente:

Pannello touchscreen con diagonale da 5.2 pollici affiancato ad una risoluzione HD;

Batteria da 2.930 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia;

Fotocamera principale da 13 megapixel per scatti di altissima qualità;

Fotocamera frontale da 5 megapixel adatta a chi ama i selfie e le videochiamate.

Senza dubbio questo nuovo Meizu M5S promette bene, un terminale pronto a soddisfare anche l’utente più esigente.

LEGGI ANCHE: Samsung straccia Apple quanto a numero di brevetti nel 2016: la classifica

In conclusione, maggiori dettagli sicuramente li avremo nei prossimi giorni aspettando con trepidazione la data di annuncio prevista per il 27 gennaio. Voi personalmente cosa ne pensate del Meizu M5S? Potrebbe rientrare nei vostri piani? Fatecelo sapere nel box dei commenti.