Meizu Pro 7 vince su Galaxy S8 ed iPhone 8: scheda, prezzo ed uscita

Nel corso degli ultimi mesi le testate online si sono popolate su rumor, notizie e conferme in merito alle potenzialità da offrirsi al pubblico per mezzo dei futuri top di gamma del segmento smartphone Samsung ed Apple ma, come visto, le classifiche dei siti di benchmarking sono popolate da proposte d’oltreoceano che insidiano i top brand più blasonati, è il caso di Meizu e del suo Pro 7.

Meizu Pro 7 potrebbe essere lo smartphone più potente del 2017, ben al di sopra di iPhone 8 e Galaxy S8 che giungeranno rispettivamente al prossimo Keynote 2017 in Autunno ed in apposito evento il 29 Marzo 2017. Riguardo il prossimo flagship killer cinese si sta molto parlando in merito alle sue potenzialità hardware che lo vedono in netta superiorità rispetto alle proposte top-end Samsung ed Apple. Non soltanto design Premium ma a quanto pare anche una scheda tecnica da fare invidia.

Stando ai rumor il terminale non tarderà a manifestarsi agli occhi di un pubblico che non aspetta altro che una replica made in China dell’attuale S7 Edge lato design ed una scheda tecnica all’ultimo grido per la quale si parla delle ultime implementazioni per il display 4K @2560p con profilo curvo ed una Edge-Bar che consente un’interazione del tutto simile all’Edge Launcher per dispositivi Samsung.

A parte il sistema di visualizzazione pare si possano trovare anche SoC made in Mediatek in revisione Helio X30 con architettura deca-core e configurazioni per la memoria RAM da 4 ed 8GB con in accoppiata almeno 128GB di storage memory. Lato multimediale si discute a proposito di un sensore posteriore Sony IMX 362 con densità pixel di 1.4 micrometri e con risoluzione da 12 Megapixel. Non mancheranno tutte le interfacce previste per i sistemi USB Type-C reversibili ed il lettore di impronte digitali. Il software di base dovrebbe essere poi quello previsto da Google per l’ultimo Android Nougat versione 7.0.

Un device che ha tutte le carte in regola per sfidare a testa alta quelle che saranno le nuove proposte del mercato mobile di Apple e Samsung, sebbene la partita si giocherà anche lato software, dove le potenziali ottimizzazioni giocheranno senz’altro un ruolo centrale nella gestione dei terminali.

Per quanto riguarda la data di presentazione questa dovrebbe avvenire già nel giro di qualche settimana con commercializzazione da stabilirsi tra il mese di Aprile 2017 e Giugno 2017. Per l’Italia non vi sono ancora informazioni certe mentre per il prezzo di lancio di potrebbe parlare di circa €500 per la versione top-end equipaggiata con una dotazione di memoria RAM da 8GB LPDDR4.

Che cosa ve ne pare di questa nuova proposta? A voi tutti i commenti al riguardo.

LEGGI ANCHE: Specifiche Meizu M5S e prezzo confermate da un nuovo documento – rumor