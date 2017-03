Meizu Super mCharge: ricarica da 0% a 60% in 10 minuti

by Nunzio Soviero





Durante il MWC, Meizu a differenza di tante aziende che hanno presentato i loro nuovi dispositivi al pubblico, l’azienda cinese ha mostrato la nuova tecnologia di ricarica veloce.

Infatti la Super mCharge è la nuova tecnologia sviluppata dall’azienda cinese, quest’ultima afferma che sarà capace di ricaricare il vostro dispositivo da 0% a 60% in soli 10 minuti e ricaricare il restante 40% in altri 10 minuti, per un totale quindi di 20 minuti.

Super mCharge è la quarta generazione della tecnologia di ricarica di Meizu, la quale questa volta utilizzerà l’alto voltaggio a corrente diretta come sistema di trasmissione. Secondo quanto detto dalla compagnia, il caricatore è impostato a 11V/5A, il che vuol dire che trasferirà 55W di potenza (il che è straordinario). Per rendervi meglio l’idea di quanto sia assurdo, pensate che i caricatori per ora più potenti trasferiscono circa 25W di potenza (Moto TurboCharger, Oppo VOOC).

L’azienda ha inoltre migliorato il cavo USB che arriva con il caricabatterie, che dovrebbe essere abbastanza buono da durare fino a 10 mila inserimenti reggendo fino a 160W di elettricità (20V/8A).

Meizu inoltre, afferma che la batteria caricata usando la nuova tecnologia, continuerà a mantenere un’efficienza dell’80% della sua capacità per circa 800 cicli di ricarica, il che vuol dire che sono più dei normali 2 anni di utilizzo.

Ovviamente, quello che preoccupa un po’ tutti dopo aver visto questi grandi numeri è capire se i dispositivi non si sciolgano. L’azienda però rassicura facendoci sapere che la massima temperatura raggiunta dalla batteria durante la ricarica si aggira attorno ai 39 C°/102.2F, che non è assolutamente un male. Utilizzare il device durante la ricarica a muro non dovrebbe essere un particolare problema insomma.