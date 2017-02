Dopo aver recentemente ricevuto la certificazione da parte del TENAA, il tanto atteso smartphone Android Meizu M5s nel corso delle ultime 24 ore si è ufficialmente rivelato in qualche scatto leaked esclusivo.

Le immagini trapelate su Internet immortalano sia il retro del terminale dell’azienda cinese che la parte frontale. Come si può tranquillamente vedere, e come un po’ tutti noi ci attendavamo, l’estetica di M5s targato Meizu non pare differenziarsi più di tanto dai fratelli M5 e M5 Note, fatta eccezione per la scocca posteriore che pare essere caratterizzata da curve leggermente meno squadrate e più morbide.

Meizu M5s 1 di 2

Al centro del corpo si trova l’immancabile logo della casa produttrice Meizu, la fotocamera principale e il flash LED. Nella parte anteriore del terminale è invece presente il pannello touchscreen equipaggiato di una diagonale pari a 5.2 pollici e il lettore di impronte digitali, mentre nel lato superiore si vede perfettamente la presenza del jack audio.

Altri scatti sempre emersi sul web immortalano il Meizu M5s nella sua confezione di vendita sulla quale si può notare, oltre il nome del modello, anche qualche info inerente la scheda tecnica, tra cui troviamo:

Quantitativo di memoria RAM pari a 3GB;

Storage di 32GB;

Supporto alla rete LTE.

Le altre specifiche – ancora incerte – sono:

Processore MT6753 di MediaTek octa-core che agisce ad una velocità di calcolo pari a 1.3Ghz;

Fotocamera principale con sensore da 13 megapixel;

Fotocamera frontale da 5 megapixel per i selfie;

Batteria da 2930 mAh.

Il debutto del Meizu M5s è previsto per febbraio. Quanti di voi lo stanno aspettando? Fatecelo sapere rilasciando un commento nel box apposito.