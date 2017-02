Microsoft annuncia data e ora della sua conferenza all’E3 2017

Nonostante manchino ancora molti mesi all’E3 2017, la fiera americana con sede a Los Angeles dedicata al mondo dei videogiochi che ogni anno anticipa quelle che saranno le principali novità del settore, Microsoft ha già confermato la sua presenza annunciando data ed ora della sua conferenza che si terrà il prossimo 11 di giugno quando in Italia saranno le 23.00.

Dopo aver perso la sfida con Playstation 4 di Sony, per Microsoft la prossima edizione dell’E3 segnerà il momento della riscossa. In occasione della fiera, infatti, verrà svelata in via ufficiale la nuova Xbox Scorpio, la nuova console “mid-generation” che andrà ad affiancarsi all’attuale Xbox One S offrendo però un comparto tecnico nettamente superiore, in grado, secondo le previsioni, di staccare nettamente anche Playstation 4 Pro, l’ultima evoluzione della PS4 disponibile dallo scorso autunno.

La nuova Xbox Scorpio sarà al centro dell’evento di Microsoft all’E3 dove dovrebbero essere svelati anche nuovi giochi in grado di supportare al meglio il futuro lancio sul mercato della console (attesa per l’autunno prossimo). Uno degli aspetti più interessanti legati alla presentazione di Scorpio è legato al prezzo con cui la console verrà portata sul mercato che sarà rivelato proprio all’E3. Il prezzo di vendita, infatti, potrebbe determinare il successo o l’insuccesso del progetto.Ricordiamo che la nuova Xbox Scorpio garantirà la possibilità di giocare con una risoluzione 4K nativa (non upscalata come accade con PS4 Pro) offrendo una potenza grafica pari a ben 6 Teraflop.

Ulteriori dettagli in merito alle novità che Microsoft ha in serbo per il mondo Xbox ed nuove informazioni sulla futura Xbox Scorpio emergeranno, senza alcun dubbio, già nel corso delle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per saperne di più.