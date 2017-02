Microsoft: nuovo brevetto descrive una Surface Pen innovativa ed un tablet

Questa settimana la US Patent & Trademark Office (USPTO) ha pubblicato una domanda di brevetto di Microsoft che rivela una Surface Pen di nuova generazione che include un nuovissimo pulsante ad anello posto alla sommità del componente ed in grado di fornire agli utenti nuove funzionalità multitasking. Inoltre, Microsoft illustra un tasto con design ad anello da portarsi sul tablet Surface.

Microsoft Surface Pen

La Figura 1 mette in evidenza il nuovo sistema interattiva Surface Pen esposto in brevetto dalla compagnia di Redmond. Il riferimento all’immagine è numerato #116 ed è un componente che diventa essenziale per il multitasking quando in utilizzo sui sistemi Surface, visto che è possibile ottenere delle opzioni programmabili. Infatti la penna consente di accendere o spegnere il supporto oppure di aprire un’app o effettuare lo switch delle schermate aperte, selezionare o evidenziare testo, eliminarlo e copiare ed incollare il contenuto. Tutte operazioni che già si possono eseguire già con le attuali soluzioni. Ma allora qual’è la novità?

La novità consiste nella possibilità di programmare il pulsante per multitasking ed esecuzione di tasks diversi secondo un ordine ben definito. In determinate circostanze, infatti, una singola pressione genera un evento specifico, un secondo evento un’altra azione cosi via secondo programmazione iniziale.

Per esempio con una prima pressione possiamo copiare il testo per poi incollarlo con la seconda pressione. Si tratta chiaramente di una feature molto ambita cui anche gli altri OEM potrebbero rifarsi in un prossimo futuro. Nei disegni di brevetto Microsoft pone enfasi sulle eventuali alternative al pulsante superficiale ipotizzando un’applicazione diretta lungo l’asse orizzontale del componente. La Figura 2 mostra un anello segmentato in tre parti (204a, 204b e 201c). Chiaramente si ha in tal caso una migliore progettazione ed una maggior facilità di accesso alle funzioni rispetto al pulsante superiore.

La figura 3 illustra invece un form factory continuo per l’anello che in tal caso non consente, come il precedente, di definire eventualmente un’azione per singolo segmento.

La Figura 4 mostra inoltre una potenziale nuova implementazione per il pulsante direttamente sullo chassis del nuovo tablet (Rif: #404). Un pulsante che non necessariamente sarà indirizzato a senso unico sui tablet ma che potrebbe trovare anche applicazione a bordo degli smartphone, dei controller da gioco e negli indossabili.

Il pulsante ad anello evidenziato in Figura 4 si estende solo parzialmente lungo il bordo del device e la sola area accessibile all’utente è quella identificata in immagine con il riferimento #406, mentre la #408 è saldamente ancorata internamente al componente.

Il nuovo pulsante è configurato in modo tale da ruotare attorno al proprio asse ma potrebbe anche riportare a funzioni di pressione e rilascio utili per l’attivazione e la disattivazione di funzioni secondo uno schema pre-programmato.

Sebbene il sistema non abbia in se e per se niente di rivoluzionario è chiaro come una potenziale estensibilità delle funzioni e della semplicità di accesso giochi a favore di queste soluzioni che, al momento, restano comunque pure e semplici idee di brevetto fine a se stesse.

Microsoft ha depositato la domanda nel corso del Q3 2015 ed al momento non sono note le eventuali tempistiche di rilascio per le nuove soluzioni. Ti sembrano effettivamente utili o se ne potrebbe benissimo fare a meno? A te tutte le considerazioni al riguardo.

