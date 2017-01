Microsoft rafforza la divisione 3D acquisendo Simplygon

Nel corso dell’ultimo evento ufficiale, Microsoft Corporation ha dato prova di voler portare alla nostra attenzione un aggiornamento Windows 10 incentrato sulle potenzialità del 3D. Il Creators Update per Windows 10, da rilasciarsi presumibilmente ad Aprile 2017, consentirà infatti di gestire nativamente le produzioni 3D.

Una visione, quella dell’ambiente tridimensionale, che è stata più volte illustrata dalla dirigenza Microsoft. Secondo gli interessati, di fatto, la creazione e la manipolazione dei modelli tridimensionali sarà facilitata dall’ingresso in campo di Paint 3D. Un progetto che baserà la propria efficacia su nuovi strumenti avanzati di cattura, come le fotocamere digitali a bordo dei dispositivi mobile.

Un progetto che tiene anche conto della recente acquisizione disposta a favore di Simplygon, una piattaforma software fondata nel 2006 dalla società svedese Donya Labs. Lo scopo del platform è quello di provvedere all’ottimizzazione dei modelli 3D da destinare al comparto gaming, agli studios ed a numerosi software 3D di progettazione CAD, nonché ai segmenti della stampa, del web-surfing e dei motori grafici Unity e Unreal Engine notoriamente adoperati in ambito gaming. Il dirigente della divisione Windows e Dispositivi, Kudo Tsunoda, ha così commentato:

La tecnologia e il talento di Simplygon rafforzeranno le nostre capacità nella creazione 3D, rendendo più semplice catturare, creare e condividere in 3D. Estende le nostre aspirazioni per dare il via a una nuova ondata di creatività con il Creators Update di Windows 10, Paint 3D e la nostra community online di Remix3D.com.