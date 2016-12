Importante riconoscimento per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 nel corso degli ultimi mesi. Dopo la consacrazione giunta nello scorcio finale del 2016, considerando anche l’elevato numero di unità vendute sia per la versione flat, sia per il Samsung Galaxy S7 Edge, ora tocca fare uno step ulteriore prendendo in esame quelli che ad oggi sono considerati gli smartphone più resistenti sul mercato con il video che sta spopolando in Rete in queste ore.

Stando alle immagini che stiamo per mostrarvi, nello specifico, emerge che il Samsung Galaxy S7 sia effettivamente il dispositivo capace di darci maggiori garanzie sotto questo punto di vista, considerando sia la presenza significativa di vetro e metallo per quanto concerne i materiali utilizzati, sia la facilità con cui un device tanto diffuso sul mercato possa essere riparato. Il confronto, del resto, appare evidente con il contributo che stiamo per mostrarvi.

In molti potrebbero obiettare tirando in ballo il cosiddetto HTC 10. Se da un lato è vero che i materiali utilizzati dal colosso di Taiwan siano ancora più resistenti, allo stesso tempo questo smartphone paga la sua scarsa riparabilità. Una via di mezzo è rappresentata invece dallo Xiaomi Mi Mix, collocato alle spalle del Samsung Galaxy S7 grazie ad una scocca in ceramica che lo rende perfettamente resistente ai graffi.

Nota di merito per dispositivi come il Google Pixel e l’LG V20, ottimi in termini di riparabilità, ma che allo stesso tempo patiscono un gap non di poco conto rispetto al Samsung Galaxy S7 sempre a proposito dei materiali scelti. Insomma, complessivamente è quest’ultimo a guidare la classifica mostrata oggi. Arrivati a questo punto, dunque, non resta che mostrarvi il video che a conti fatti rappresenta la definitiva consacrazione per il Samsung Galaxy S7 in un mercato sempre più competitivo.