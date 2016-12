Migliori 5 smartphone 2016 in video: il Samsung Galaxy S7 ha spaccato il mercato

Stiamo per metterci alle spalle un anno decisamente importante per il mercato degli smartphone, caratterizzato soprattutto dal rumore generato dal fallimento del Samsung Galaxy Note 7, ma arrivati a questo punto non possiamo non prendere in esame quelli che sono stati proprio i migliori smartphone 2016, con una particolare focalizzazione sul Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge stando al video che stiamo per mostrarvi oggi 31 dicembre.

Tutto nasce dal contributo di SuperSaf TV, il cui video ha registrato un boom di accessi su Youtube ed ha incontrato tutto sommato il favore del pubblico. Insomma, il ranking in questione trova l’utenza sostanzialmente d’accordo e, come accennato, premia in primis le due proposte giunte lo scorso inverno dal produttore coreano. Il motivo? Resistenza all’acqua, fotocamera super ed un display che come sempre pare non avere rivali ancora oggi, a distanza di diversi mesi dalla sua commercializzazione.

A seguire troviamo i vari iPhone 7 ed iPhone 7 Plus. Al dì là del fatto che i prodotti Apple hanno fatto registrare non poche critiche per la scarsa innovazione rispetto ai melafonini “predecessori”, resta innegabile il fatto che per fotocamera ed ottimizzazione del sistema operativo siamo al cospetto di uno dei migliori prodotti in circolazione. A completare il podio abbiamo poi i vari Google Pixel e Google Pixel XL, che per prestazioni ed aggiornamenti ottenuti in anteprima rappresentano ancora oggi un acquisto sicuro.

La top 5 si concentra poi sull’accoppiata composta da OnePlus 3 e OnePlus 3T. Giusto considerarli insieme, alla luce della distanza ravvicinata delle rispettive presentazioni, con un rapporto tra prezzo e comparto hardware che ha davvero pochi eguali in questo momento nel mondo degli smartphone. Infine, il ranking dominato dal Samsung Galaxy S7 fa registrare la presenza di una sorpresa, vale a dire proprio il tanto discusso Samsung Galaxy Note 7. Un vero e proprio gioiellino al dì là dei sopravvenuti eventi critici. Ecco il video completo.