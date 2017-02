I migliori auguri di buon san valentino 2017: video, frasi e foto

Fare gli auguri buon San Valentino 2017 può essere davvero vitale per gli innamorati in giro per l’Italia, al punto che oggi vogliamo condividere per tutti i migliori video, frasi e foto che potrete facilmente condividere su Whatsapp e Facebook. Un supporto extra per i nostri lettori che intendono utilizzare anche lo smartphone in occasione di una ricorrenza così attesa, sperando di darvi il suggerimento ricercato per fare colpo nei confronti della persona che amate.

MIGLIORI VIDEO SAN VALENTINO 2017 – Partiamo dalla selezione dei migliori video di auguri San Valentino 2017, con alcuni contributi che potrebbero effettivamente fare al caso vostro. Il primo filmato è classico ed ispira tenerezza. Se la persona alla quale volete rivolgervi su Whatsapp e Facebook rientra in questo profilo, effettivamente il video in questione potrebbe fare breccia.

Il secondo contributo è invece incentrato sul puro romanticismo. Si tratta di un video che in qualche modo richiama il mondo delle immagini, in quanto potremo osservare in rapida successione alcune foto che rappresentano al meglio gli auguri buon San Valentino 2017 attraverso delle istantanee “da icona”. Il tutto condito da una bella musica di sottofondo per chi ha particolari esigenze.

Infine, per fare gli auguri buon San Valentino 2017 può essere azzeccata la scelta di puntare sul mix costituito tra musica e divertimento. Magari attraverso personaggi animati. Ecco perché il terzo video che abbiamo deciso di suggerirvi per Whatsapp e Facebook è incentrato su Pokoyo, personaggio amatissimo dai bambini, ma che in occasione di una ricorrenza del genere potrebbe rivelarsi utile anche per i più grandi.

MIGLIORI FOTO BUON SAN VALENTINO 2017 – Non ci sono solo i video da poter condividere su Facebook e Whatsapp per fare gli auguri buon San Valentino 2017. A seguire, infatti, vogliamo mostrarvi una selezione delle migliori foto che in occasione della festa degli innamorati potrebbero fare realmente la differenza. Da quelle più classiche ad altre decisamente divertenti, scegliere le immagini più appropriate per il destinatario del vostro messaggio.

MIGLIORI FRASI BUON SAN VALENTINO 2017 – Non potevamo certo dimenticare uno strumento classico per fare gli auguri buon San Valentino 2017 tramite Facebook e Whatsapp, vale a dire quello delle parole. Ecco perché a seguire vi mostriamo quelle che riteniamo essere le frasi più valide in occasione di una ricorrenza del genere, invitando tutti a scegliere quella giusta a seconda del carattere della persona che amate:

“In questo giorno così speciale vorrei solo farmi cullare dalle tue forti braccia, ascoltare la nostra canzone e baciarti e coccolarti senza fine… Ti amo”; “Da quando ti ho conosciuta il mio cuore batte forte ogni volta che penso a te o sento parlare di te, ed il giorno ideale per ricordarti quanto ti amo è proprio questo. Sei unica, sei speciale, buon San Valentino”; “I tuoi occhi nel buio sono come quelle stelle in cielo che si trovano nelle notti d’estate. Ti amo!”; “Vorrei essere vento…per accarezzare il tuo dolce viso…vorrei essere la luna…per osservarti…vorrei essere il sole per poterti baciare…ti amo amore mio. Auguri di buon San Valentino”; “Questo giorno così speciale è dedicato a te amore unico come un gioiello prezioso che brilla ogni giorno per me”; “Ti amo, tre secondi per dirlo, tre ore per spiegarlo e una vita intera per provarlo. Sei il mio primo pensiero la mattina e l’ultimo pensiero della notte…buon San Valentino amore”.

Insomma, ora avete a vostra disposizione tutte le dritte del caso per fare nel migliore dei modi gli auguri buon San Valentino 2017 attraverso video, foto e frasi da condividere su Facebook e Whatsapp che vi faranno fare la differenza in occasione della festa degli innamorati.