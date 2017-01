I migliori launcher Android per personalizzare la Home Screen

Il launcher Android rappresenta, in assoluto, la parte più importante nell’utilizzo del nostro smartphone. Scegliere il Launcher migliore per le nostre esigenze è importantissimo, considerando che rappresenta il punto principale di interazione con il resto del sistema.

Ogni produttore come, ad esempio, LG, Samsung, HTC e la stessa Google, forniscono di default un loro launcher che viene arricchito, a discrezione della software house, da modifiche più o meno importanti. Il launcher diventa quindi un vero e proprio segno distintivo di ogni produttore.

Se per qualsiasi motivo non foste soddisfatti delle personalizzazioni approntate dall’OEM, vi segnaliamo alcune valide alternative di personalizzazione che possiamo trovare all’interno dello store di Google Play per Android. Vediamoli insieme.

Launcher Android: Avvio Applicazioni Now

Avvio Applicazioni Now – spesso abbreviato in GNL (Google Now Launcher) – è il sistema UI concepito da Google per i propri terminali appartenenti alla famiglia Nexus (ora abbandonata a favore del progetto Google Pixel).

Qquesta versione si propone quale alternativa alle classiche User Interface e fa della semplicità il suo aspetto caratteristico. Realizzare un Launcher Veloce, efficiente e stabile era l’obbiettivo che ha spinto alla creazione di questo prodotto. Possiamo trovarlo all’interno del market store di Google ed è completamente gratuito.

La vera forza di questo Launcher Android risiede nella totale integrazione delle funzioni di Google Now, attraverso cui è possibile avere un quadro completo delle informazioni direttamente in Home per quanto riguarda, ad esempio, Ora, News Feed, Meteo, funzioni di Ricerca Google e molto altro ancora.

Si tratta senza dubbio del miglior launcher Android se quello che state cercando è un’interfaccia asciutta e funzionale, ma comunque accattivante. L’aspetto minimal garantisce nessun consumo eccessivo di memoria. Se vuoi scaricarlo clicca subito sul link qui sotto:

Launcher Android: Nova Launcher

Se le leggerezza non è una priorità, amate gli effetti speciali ed avete uno smartphone con un processore da fare invidia alla NASA, allora Nova Launcher Android potrebbe essere la scelta migliore per voi.

Si tratta di un prodotto davvero completo – a dire il vero anche troppo – che consente di personalizzare la vostra interfaccia fin nei minimi dettagli, dalle icone alle impostazioni per le dimensioni delle griglie delle applicazioni, fino all’aggiunta di cartelle e gesture personalizzate per il tasto Home.

Si tratta sicuramente di uno dei migliori launcher Android che abbiamo avuto modo di provare. Il team di sviluppo che si occupa di aggiornare l’applicazione inoltre è costantemente disposto ad ascoltare le richieste degli utenti e provvede alla correzione dei bug costantemente. Lo possiamo trovare sotto forma di app gratuita o in versione Prime al costo di 4.50€.

Launcher Android: Action Launcher 3

Se, invece, è la velocità che cercate potete affidarvi ad Action Launcher 3, una vera scheggia. In apparenza, non sembra molto diverso dalle precedenti proposte ma, già dalla sua prima installazione ed avvio, le differenze in termini di velocità di gestione del sistema si notano.

Si tratta di uno dei migliori launcher per quanto riguarda la velocità di interazione, sono comprese infatti una serie di gesture e di swipe che permettono di accedere rapidamente all’elenco delle app Android installate, ai collegamenti ed alle cartelle che possono essere gestite in maniera personalizzata a nostra totale discrezione. Lo possiamo trovare in versione Free all’interno del PlayStore:

Queste sono solo alcune delle numerosissime soluzioni per la gestione dell’Interfaccia Android del vostro telefono. L’utilizzo di un launcher adeguato, benché non di primo impatto, consente di guadagnare un enorme risparmio di tempo e ci garantisce il giusto compromesso tra accesso alle funzioni ed aspetto estetico. Un consiglio che vi diamo è anche quello di provare a cambiare, ogni tanto, il vostro launcher per donare nuova freschezza al vostro smartphone, soprattutto se vi siete stancati e state pensando di cambiarlo.

E voi quale pensate che sia il launcher migliore per il vostro smartphone?

