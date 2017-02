Finalmente, dopo una lunga attesa, nei prossimi giorni partirà ufficialmente la fiera tecnologica di Barcellona MWC 2017 e conosceremo la nuova gamma di smartphone Moto G5 targata Lenovo, ma, nonostante ciò, online continuano senza sosta a comparire moltissime info. Le ultime per l’ennesima volta riguardano delle immagini che mettono in risalto qualche dettaglio estetico e tecnico di questo attesissimo dispositivo.

Gli scatti di cui vi stiamo parlando, visibili sotto, immortalano un corpo interamente in metallo, con lettore di impronte posto immediatamente sotto il pannello touchscreen. Purtroppo il corpo in metallo non dovrebbe consentire la rimozione della batteria. In conclusione, capitolo caratteristiche tecniche, dovrebbero essere le seguenti:

Pannello touchscreen con diagonale da 5 pollici affiancato da una risoluzione Full HD;

CPU Snapdragon 430 Qualcomm associata ad un quantitativo di RAM pari a 2GB;

Archiviazione da 32GB espandibile via microSD;

Fotocamera frontale da 5 megapixel e principale da 13 megapixel;

Sistema operativo Android Nougat versione 7.0 e batteria da 2.800 mAh.

Quanti di voi non vedono l’ora di scoprire la nuova gamma Moto G5 di Lenovo?