Moto G5 Plus clamorosamente venduto online, ecco cosa è successo

Facendo affidamento ad una recente discussione partita in Reddit da qualche ora, un giovane romeno avrebbe incredibilmente provato a vendere un prototipo di Lenovo Moto G5 Plus sul web e avrebbe allegato anche immagini e qualche informazione niente male sulle caratteristiche tecniche.

Entrando nello specifico, del prototipo logicamente poco ci interessa, però le informazioni e in particolare gli scatti condivisi dal ragazzo risultano interessantissimi considerando che ci permettono di fare un quadro completo sull’attesissimo Moto G5 Plus.

Iniziando dal design, quest’ultimo dovrebbe essere molto simile a quello offerto dal buon e caro predecessore Moto G4, sopratutto nella parte frontale, ma con qualche piccolo elemento preso anche dal Moto Z, come, ad esempio, l’oblò enorme contenente la fotocamera posteriore.

Dovrebbero essere molto meglio le caratteristiche tecniche, considerando che il Moto G5 Plus dovrebbe debuttare con:

Display da 5.5 pollici e risoluzione FHD;

CPU Qualcomm Snapdragon 625 affiancato ad una RAM di 4GB;

Storage di 32GB;

Fotocamera anteriore con sensore da 5 megapixel per selfie e videochiamate;

Fotocamera principale da 13 megapixel per scatti di altissima qualità;

Batteria da 3.080 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia più che soddisfacente;

Sistema operativo Android Nougat 7.0;

Lettore di impronte digitali.

Moto G5 Plus 1 di 3

Notizie le abbiamo anche per quanto concerne il prezzo, ma sono assolutamente non ufficiali e di conseguenza da prendere con la giusta cautela. Il ragazzo romeno ha proposto il Lenovo Moto G5 Plus a 367 euro al cambio, senza dubbio alto per il tipo di device e magari cosi elevato pervia dell’esclusività.

Al momento è tutto cari lettori. Non ci resta che aspettare con trepidazione nuove info sul Moto G5 Plus. Continuate a seguirci.