Moto G5 Plus: nuove immagini confermano l’ormai imminente annuncio

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona aprirà i battenti tra meno di due settimane e già da queste prime fasi si delinea il profilo di alcuni protagonisti della scena come il Moto G5 Plus apparso in rete per mezzo di alcune nuove immagini che ne anticipano le forme.

In particolare le immagini delineano le forme delle versioni oro e grigio scuro che si accompagnano alle conferme in merito alle specifiche tecniche proprie del terminale. Avremo a che fare con un device interamente in metallo e caratterizzato dalla presenza di:

Display: 5.5 pollici con risoluzione Full HD e densità di 401ppi

5.5 pollici con risoluzione Full HD e densità di 401ppi Processore: Octa-core Qualcomm Snapdragon 625 a 64-bit

Octa-core Qualcomm Snapdragon 625 a 64-bit GPU: Adreno 506

Adreno 506 Memoria RAM: 4GB

4GB Memoria ROM: 32GB

32GB Sensore per le impronte digitali integrato nel tasto Home anteriore

Fotocamera anteriore: 5 megapixel OmniVision OV5695 con apertura F2.2

5 megapixel OmniVision OV5695 con apertura F2.2 Ffotocamera posteriore: 12 megapixel Sony IMX362 con PDAF, flash LED integrato, apertura F1.7 e video 4K @30fps

12 megapixel Sony IMX362 con PDAF, flash LED integrato, apertura F1.7 e video 4K @30fps Batteria: 3100mAh

3100mAh Sistema operativo: Android 7.0 Nougat

Al momento non vi sono ulteriori dettagli tecnici in merito al nuovo smartphone sebbene non si dovrà tardare poi molto per scoprire tutto ciò che il nuovo smartphone Lenovo ci riserva. Appuntamento al MWC 2017.

LEGGI ANCHE: Specifiche Motorola Moto G5 Plus ufficialmente emerse in rete, pronti a sorprendevi?